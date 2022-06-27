Школяр лайливо доповнив фразу "Слава нації" під час останнього дзвоника: на нього подали до суду

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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27 червня 2022

На Рівненщині під час онлайн-святкування "останнього дзвоника" підліток нецензурною лайкою доповнив фразу "Слава нації!".

Обурені гості події подали на нього до суду. Про це йдеться у справі в Єдиному реєстрі судових рішень.

7 червня під час шкільної події пролунала фраза "Слава нації". 15-річний підліток на неї відповів: "П*здець Російській Федерації". 

Висловлювання підлітка "негативно відобразилося на емоційному стані учасників заходу", йдеться в протоколі судового засідання.

 Фото: Kinderkz / Depositphotos

Там також зазначено, що на святкуванні було близько 100 людей – це учні та батьки школярів з 6 до 11 класу. 

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Під час судового засідання мати неповнолітнього пояснила, що в той день була на роботі. Жінка зазначила, що неодноразово просила сина не лаятись.

"Він не повинен був так казати, але зараз всі так говорять, бо війна. На сина написали заяву, бо в школі недолюблюють, оскільки він активний, коли роблять зауваження огризається. Завжди просила його, щоб змовчував, але він вживає нецензурні слова", – йдеться у справі суду.

Жінка додала, що не знала, що є відповідальність за лайку. Проте тепер обіцяє бути обачнішою та провести роз'яснювальну розмову із сином. 

Жінка із сином визнали свою помилку, тому суддя не призначила покарання – обмежилась усним зауваженням. 




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