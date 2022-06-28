Тест

Що ви знаєте про історію української Конституції? ТЕСТ

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28 червня 2022

28 червня в Україні відзначають День Конституції – основного закону, за яким живе наша країна.

Конституція – це не просто збірка декларативних фраз, це справжні правила гри, червоні лінії та фундамент України.

Для українців вона є таким самим символом, як тризуб чи прапор.

Ухвалення Конституції 26 років тому стало не менш важливим, ніж проголошення незалежності, адже це свідчення зрілості суспільства та нашого глибокого правового коріння.

УП.Життя пропонує вам пройти тест та перевірити свої знання з історії творення українського основного закону.

1/10

Яку конституцію традиційно вважають першою в Україні?

2/10

Звідки тягнеться коріння української конституції?

3/10

Яка конституція першою мала реальну юридичну силу на території України?

4/10

Чи була в України Конституція за часів УНР?

5/10

Скільки всього конституцій було в радянській Україні?

6/10

В якому році ухвалили першу Конституцію незалежної України?

7/10

Кого вважають «батьком» першої Конституції незалежної України?

Укрінформ
8/10

Яке питання викликало найбільше дискусій у Верховній Раді під час голосування за Конституцію?

9/10

Скільки часу тривало засідання Верховної Ради, під час якого ухвалили Конституцію?

10/10

У чому була основна суть Конституційної реформи після Помаранчевої революції?

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Що ви знаєте про історію української Конституції? ТЕСТ

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