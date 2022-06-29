На Львівщині директор школи 5 років обманом отримував зарплату за неіснуючих освітян

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
24967
29 червня 2022

Директор однієї зі шкіл на Золочівщині, що у Львівській області, отримував зарплату за п'ятьох неіснуючих працівників. Через аферу чоловік опинився на лаві підсудних.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника однієї із шкіл Золочівщини за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Реклама:

Як становили слідчі, директор навчального закладу з 2016 по 2021 роки незаконно отримав майже 800 тисяч гривень.

 Фото: alfexe/Depositphotos

Чоловік підробляв табелі обліку робочого часу, на підставі яких відділ освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту виплачував йому зарплату за п'ятьох фіктивних "співробітників" школи. При цьому вказані у табелях люди ніколи не працювали у школі.

В результаті суд наклав арешт на усе майно правопорушника.

"Окружною прокуратурою заявлено цивільний позов до обвинуваченого з метою забезпечення кримінального провадження та вжиття заходів до повернення вищевказаних коштів державі", – розповіли у прокуратурі.

Читай також:

З Харківського юридичного університету відрахували студентку за співпрацю з окупантами
Директорку школи у Маріуполі звинувачують у колабораціонізмі
У Херсоні окупанти призначили охоронця "директором" театру

Як розповіли ZAXID.NET у пресслужбі прокуратури, чоловік більше не працює директором школи – він звільнився з посади за власним бажанням. Зараз він перебуває під нічним домашнім арештом.

Реклама:

Максимальне покарання, що йому загрожує через таку аферу – п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині судитимуть вчительку, яка назвала звірства у Бучі "постановочними сюжетами".


Реклама:


Реклама:
 3262
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2600
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3237
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат