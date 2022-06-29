На Львівщині директор школи 5 років обманом отримував зарплату за неіснуючих освітян

Директор однієї зі шкіл на Золочівщині, що у Львівській області, отримував зарплату за п'ятьох неіснуючих працівників. Через аферу чоловік опинився на лаві підсудних.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника однієї із шкіл Золочівщини за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами", – йдеться у повідомленні пресслужби.

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Як становили слідчі, директор навчального закладу з 2016 по 2021 роки незаконно отримав майже 800 тисяч гривень.

Чоловік підробляв табелі обліку робочого часу, на підставі яких відділ освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту виплачував йому зарплату за п'ятьох фіктивних "співробітників" школи. При цьому вказані у табелях люди ніколи не працювали у школі.

В результаті суд наклав арешт на усе майно правопорушника.

"Окружною прокуратурою заявлено цивільний позов до обвинуваченого з метою забезпечення кримінального провадження та вжиття заходів до повернення вищевказаних коштів державі", – розповіли у прокуратурі.

Як розповіли ZAXID.NET у пресслужбі прокуратури, чоловік більше не працює директором школи – він звільнився з посади за власним бажанням. Зараз він перебуває під нічним домашнім арештом.

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Максимальне покарання, що йому загрожує через таку аферу – п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині судитимуть вчительку, яка назвала звірства у Бучі "постановочними сюжетами".