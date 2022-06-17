На Житомирщині судитимуть вчительку, яка назвала звірства у Бучі "постановочними сюжетами"

На Житомирщині під суд піде вчителька, яка заперечила збройну агресію Росії та назвала війну в Україні "спецоперацією", тим самим підтримуючи наративи ворога.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом публічного заперечення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", – наголосили в ОГП.

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Жінка працює вчителькою української мови в одній зі шкіл Житомира. Як встановило слідство, під час одного із засідань методичного об'єднання вчителів-мовників обвинувачена намагалася переконати колег, що в Україні зараз триває не війна, а "військова спецоперація" РФ.

Фото: ОГП

Вона також стверджувала, що росіяни, проти воєнних злочинів яких в Україні уже відкрили понад 17 тисяч кримінальних справ, нібито "надають допомогу братському українському народові".

Також, за даними слідчих, мешканка Житомира заявляла, що українські ЗМІ дезінформують населення, розповідаючи про наслідки російської окупації у містах і селах. Наприклад кадри, що облетіли весь світ і які є доказами звірячих вбивств і розстрілів мирних мешканців Бучі окупантами, вона назвала "постановочними сюжетами".

Досудове розслідування здійснювало районне управління поліції Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

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Нагадаємо, директорці школи з Волновахи загрожує ув'язнення через навчання дітей за російською програмою.