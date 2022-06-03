Вандалізм комунальників: у Харкові приховали патріотичний малюнок відомого митця

У центрі Харкова вікна декількох будинків вибило вибуховою хвилею від потрапляння російської ракети. Їх закрили фанерою, одну з яких митець Гамлет Зіньковський прикрасив малюнком.

Але місцеві комунальники вирішили перевернули його фанерою назовні та приховати зображення, повідомив місцевий бізнесмен Всеволод Кожемяка.

Він називає такі дії вандалізмом місцевої влади. На думку бізнесмена, його рідне місто таким чином повертається в епоху "совку".

Він зазначає, що про митця Гамлета та його роботи низка міжнародних медіа писали новини та знімали документальне кіно.

Колаж було/стало. Фото: Всеволод Кожемятько

"Але це не завадило міським комунальникам тупо перевернути роботу Гамлета тильним боком, ніби її ніколи не існувало.

Може тому, що Гамлет не мав дозволу малювати міську фанеру, а може тема "відповідальних товаришів" з мерії здалася занадто агресивно патріотичною", – ділиться обуренням Всеволод Кожемяка.

Зокрема, у виданні Reuters опублікували репортаж про цей твір на фанері, який називається "Пекельна гостинність".

Галет та його малюнок. Фото: Всеволод Кожемятько

Це триметровий малюнок з каністрою з бензином і пляшками з ганчір’ям, забитими в їх горлечко. Він увічнює пам’ять про бензинові бомби, зроблені цивільними, щоб допомогти зірвати наступи Росії на Харків і Київ у лютому.

Під час спілкування з журналістами митець жартома визнав, що ця робота має політичний підтекст.

"Російські солдати справді вірили, що в Харкові та Києві люди будуть вітати їх квітами. Але (вони) зустріли росіян коктейлями Молотова", – зазначив Гамлет.