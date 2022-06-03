Склав держіспит з окопу на 4-ку: історія студента Вінницького технічного університету

Михайло – студент-заочник 5 курсу навчання у Вінницькому національному технічному університеті. Він склав державний іспит з електроенергетики та електромеханіки, перебуваючи на лінії фронту на Сході.

Історією нетипового захисту дипломних робіт поділився голова державної екзаменаційної комісії Михайло Ганчук.

Він зазначив, що студентів денної форми навчання зараз не відправляють на фронт.

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"На фронт Михайло пішов ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, бо він – справжній патріот.

Взагалі студенти заочної форми навчання на період війни можуть взяти академічну відпустку, але Михайло вирішив цього не робити", – розповів Михайло Ганчук.

Скріншоти з іспиту Михайла Ганчук

Він жартома зазначає, що ковідні часи вже привчили до онлайну. Тож приймати цей іспит не було складно. Того дня була дуже невеличка група – лише 2 студенти. Один вдома, інший – на передовій.

"Захист відбувався як завжди: він витягував білет і мав 1,5 години на підготовку. Він готувався, виписував відповіді на аркуш", – додає голова екзаменаційної комісії.

Михайло Ганчук зазначає, що студент хвилювався.

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"Це хвилювання скоріш за все було не через іспит, а через напружену атмосферу навколо. Його декілька разів перебивали побратими, а десь здалеку було чутно вибухи.

"Зважаючи на всі обставини, була спокуса поставити "автоматом" – цей вислів зараз сприймається по іншому. Але все було, як годиться, студент отримав заслужену "4-ку", – розповів він.

Спеціальність Михайла – електромеханічні системи автоматизації та електропривід. Тож саме він буде одним із найбільш потрібних фахівців після перемоги.

"У мене своя позиція. Війна закінчиться, ми переможемо, і саме ці спеціалісти будуть відбудовувати країну. Тому оцінки мають бути об'єктивними", – пояснює Михайло Ганчук.

Наступним кроком є захист безпосередньо дипломного проєкту, але очільник комісії каже, що проблем з тим студент теж не матиме.

Нагадаємо, що у лавах ЗСУ не лише солдати, а й викладачі виходять на пари з окопів та бліндажів. Наприклад, професор Ужгородського університету читає пари з туризмознавства з передової на Сході.