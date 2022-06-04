Арестович – на другому місці. У Вікіпедії назвали популярні статті серед українців з початку війни

"Вікімедіа Україна" склала рейтинг зі 100 статей, які найчастіше відвідували користувачі від початку війни в українській "Вікіпедії".

На першому місці – стаття "Російське вторгнення в Україну-2022", вона набрала 2,5 млн переглядів. На другому "опинився" текст про радника Глави Офісу президента Олексія Арестовича (1,8 млн переглядів). Третю позицію займає "привид Києва" (666,7 тис.)

З відомих українців найпопулярнішим у вітчизняній Вікіпедії став Олексій Арестович, друге місце посідає президент Володимир Зеленський (309 тис.), а третє главком Валерій Залужний (305 тис.).

Реклама:

Серед представників держави-агресії найбільше читали про померлого лідера ЛДПР Володимира Жириновського (488 тис.) та про президента РФ Володимира Путіна (419 тис.)

На другому "опинився" текст про радника президента Олексія Арестовича (1,8 млн переглядів)

Найпопулярнішим історичним діячом став голова визвольного руху Степан Бандера (637 тис.). Також 216 тис. переглядів набрала стаття про аграрія Олександра Поворознюка, який став натхненником популярного музичного трека VOVA їBash їх Blyad.

Під час війни популярності набули статті про різні види озброєння: "Іскандер", "Точка", "Калібр", "Байрактар".

Стаття про колишній російський флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва", знищений Україною 13 квітня, зібрала понад 402 тисячі переглядів.

Популярними стали й статті про інші війни, у яких агресором або активною стороною конфлікту була РФ: російсько-грузинська, чеченська та сирійська війни.

Реклама:

Також українці дізнавалися у Вікіпедії про теми, які активно висвітлювалися у новинах або слова, які стали символами

Також українці дізнавалися у Вікіпедії про теми, які активно висвітлювалися у новинах або слова, які стали символами:

американська програму військової допомоги "ленд-ліз" (307 тис.);

стрілецька піснюя "Ой у лузі червона калина" (254 тис.);

міжнародна міжбанківська систему SWIFT (211 тис.);

український гурт Kalush (196 тис.).

467 тисяч користувачів цікавилися терміном "рашизм", 236 тис. – "денацифікацією" і 151 тис. словом "кацап".

До 100 найвідвідуваніших також потрапили кілька статей, які традиційно мають високе охоплення в українській Вікіпедії: Україна (570 тис.), Київ (239 тис.), Шевченко Тарас Григорович (176 тис.), українська мова (175 тис.).