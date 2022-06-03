Захиснику Маріуполя "Оресту" присудили нагороду польської премії за фото з "Азовсталі"

Захисника Маріуполя і фотографа полку "Азов" Дмитра Козацького із позивним "Орест", який публікував світлини з "Азовсталі", нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022.

Про це йдеться на сайті Grand Press Photo, де також можна переглянути вражаючі фотографії українських військових, які до останнього захищали "Азовсталь".

Зараз "Орест" перебуває у полоні окупантів.

"Ми віримо, що цей диплом Дмитро отримає особисто від нас під час конкурсу наступного року. Чекаємо його, живого та здорового", – наголосила президентка Grand Press Foundation Вероніка Міровська.

Дмитро "Орест" Козацький. Фото з Instagram захисника Маріуполя

Остання публікація Дмитра Козацького в Instagram датується 20 травня – днем напередодні виходу з території металургійного комбінату "Азовсталь".

"Ну от і все. Дякую за прихисток "Азовсталь" – місце моєї смерті і мого життя", – так "Орест" підписав світлину із зображенням суцільної руїни, на яку російські обстріли перетворили завод.

Остання світлина, яку опублікував "Орест" перед полоном. Фото: Дмитро Козацький

У Twitter захисник того ж дня закликав поширювати його фото і надсилати їх на всі можливі премії та конкурси.

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – написав Дмитро Козацький.

"Азовсталь". Фото: Дмитро Козацький

Мій найболючіший фоторепортаж з Азовсталі pic.twitter.com/FIUKMpg4QR — Орест (@Kozatsky_D) May 10, 2022

У фотопремії переміг фоторепортер The Washington Post Войцєх Гжендзінський. На його світлині зображена українка Ірина Манюкіна, яка грає на фортепіано у зруйнованій від вибуху авіабомби власній квартирі у Білій церкві.

Автор фото зазначив, що одним із надзвичайних моментів, які спрацювали у цій війні був "момент сили і героїзму" українців.

Українка грає на фортепіано у зруйнованій від вибуху авіабомби квартирі у Білій церкві. Фото: Войцєх Гжендзінський

"Українці надають нове значення слову "гуманізм". Не можна описати того, що Ірина дозволила мені бути в її будинку, який незадовго до цього зазнав бомбардування, а її доньку було поранено. Ірина робила своє – вона грала, я теж робив своє", – заявив Гжендзінський під час нагородження.

Нагадаємо, 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено і що це 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими. Міністерство оборони України 30 травня повідомило, що має інформацію щодо українських бійців з "Азовсталі", однак наразі вона засекречена.