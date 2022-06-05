Відома художниця та боєць ТрО Закарпаття одружилися онлайн. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 червня 2022

У 101-й окремій бригаді територіальної оборони Закарпаття відбулося дистанційне весілля.

3 червня одружилися боєць ТрО Максим Роботов і художниця Леся Хоменко.

Молодята побралися онлайн – за допомогою Skype.

Про весілля пари розповіла 101-ша окрема бригада ТрО у Telegram.

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 Фото: Lesia Khomenko/Facebook

Військовий Максим Роботов у цивільному житті був художником, музикантом та співзасновником Photinus Studio. 

"Це він заварив таку двіжуху як Mediaklub) Це він викладав курс Contemporary Art 2Yp!", – розповідають у 101-й бригаді.

Наречена Леся Хоменко – відома художниця, викладачка та володарка премії Казимира Малевича. 

Вона створила серію картин про українських воїнів, які представила на виставці "Це Україна: Захищаючи свободу" на Венеційській бієнале.

 Фото: Lesia Khomenko/Facebook 

Наразі мисткиня перебуває у США на художній резиденції, а її чоловік – на службі.

"Ні тисячі кілометрів, ні війна не може бути перешкодою їхньому коханню!" – кажуть у 101-й бригаді.

 Фото: Lesia Khomenko/Facebook

Нагадаємо, на Венеційській бієнале художниця Леся Хоменко представляла монументальну живописну серію "Макс в армії".

Робота над цим проєктом почалася з портрету її нареченого.

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