Відома художниця та боєць ТрО Закарпаття одружилися онлайн. ФОТО

У 101-й окремій бригаді територіальної оборони Закарпаття відбулося дистанційне весілля.
3 червня одружилися боєць ТрО Максим Роботов і художниця Леся Хоменко.
Молодята побралися онлайн – за допомогою Skype.
Про весілля пари розповіла 101-ша окрема бригада ТрО у Telegram.
Читайте також: Кохання під час війни: 3 гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО
|Фото: Lesia Khomenko/Facebook
Військовий Максим Роботов у цивільному житті був художником, музикантом та співзасновником Photinus Studio.
"Це він заварив таку двіжуху як Mediaklub) Це він викладав курс Contemporary Art 2Yp!", – розповідають у 101-й бригаді.
Наречена Леся Хоменко – відома художниця, викладачка та володарка премії Казимира Малевича.
Вона створила серію картин про українських воїнів, які представила на виставці "Це Україна: Захищаючи свободу" на Венеційській бієнале.
|Фото: Lesia Khomenko/Facebook
Наразі мисткиня перебуває у США на художній резиденції, а її чоловік – на службі.
"Ні тисячі кілометрів, ні війна не може бути перешкодою їхньому коханню!" – кажуть у 101-й бригаді.
|Фото: Lesia Khomenko/Facebook
Нагадаємо, на Венеційській бієнале художниця Леся Хоменко представляла монументальну живописну серію "Макс в армії".
Робота над цим проєктом почалася з портрету її нареченого.
Читайте також: Навколо війна, а він стає на коліно. Історія воєнно-польового кохання