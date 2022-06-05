Відома художниця та боєць ТрО Закарпаття одружилися онлайн. ФОТО

У 101-й окремій бригаді територіальної оборони Закарпаття відбулося дистанційне весілля.

3 червня одружилися боєць ТрО Максим Роботов і художниця Леся Хоменко.

Молодята побралися онлайн – за допомогою Skype.

Про весілля пари розповіла 101-ша окрема бригада ТрО у Telegram.

Фото: Lesia Khomenko/Facebook

Військовий Максим Роботов у цивільному житті був художником, музикантом та співзасновником Photinus Studio.

"Це він заварив таку двіжуху як Mediaklub) Це він викладав курс Contemporary Art 2Yp!", – розповідають у 101-й бригаді.

Наречена Леся Хоменко – відома художниця, викладачка та володарка премії Казимира Малевича.

Вона створила серію картин про українських воїнів, які представила на виставці "Це Україна: Захищаючи свободу" на Венеційській бієнале.

Фото: Lesia Khomenko/Facebook

Наразі мисткиня перебуває у США на художній резиденції, а її чоловік – на службі.

"Ні тисячі кілометрів, ні війна не може бути перешкодою їхньому коханню!" – кажуть у 101-й бригаді.

Фото: Lesia Khomenko/Facebook

Нагадаємо, на Венеційській бієнале художниця Леся Хоменко представляла монументальну живописну серію "Макс в армії".

Робота над цим проєктом почалася з портрету її нареченого.