Кохання під час війни: 3 гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 березня 2022

Навіть в умовах війни українці продовжують створювати сім’ї.

20 березня одружилися відразу три закохані пари нацгвардійців.

Про це розповіли у Національній Гвардії України на Facebook-сторінці.

"Починаємо ранок з гарних новин: три весілля у один день.

Гвардійці побрались, не дивлячись на всі труднощі військового стану, адже коханню немає перешкод", – пише НГУ.

 Фото: НГУ

Зокрема, сьогодні одружилися Микола та Владислава: він – лейтенант і пауерліфтер, вона – кравчиня. 

До цього закохані зустрічалися понад 2 роки. 

"Війна тільки загострила кохання, і мрію стати подружжям не стали відкладати надовго", – кажуть у Нацгвардії.

 Фото: НГУ

В один день із ними побралися Валерія і Ростислав, а також Аліна і Дмитро.

Усі четверо – нещодавні випускники Національної академії Нацгвардії.

 Фото: НГУ

 Фото: НГУ

 Фото: НГУ

Гвардійці розповідають, що закохані подали заяву на реєстрацію шлюбу ще під час навчання.

"Так мало треба, аби стати щасливими – закріпити шлюб печаткою і поцілувати один одного", – сказала Валерія.

А вчора, 19 березня, одружилися рятувальник ДСНС Олександр та патрульна поліціянтка Києва Ілона.

Закохані вже 5 років разом, розповідали патрульні столиці.

 Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, станом на 10 березня в Україні побралися понад 10 тисяч молодят.

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