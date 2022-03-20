Кохання під час війни: 3 гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО

Навіть в умовах війни українці продовжують створювати сім’ї.
20 березня одружилися відразу три закохані пари нацгвардійців.
Про це розповіли у Національній Гвардії України на Facebook-сторінці.
"Починаємо ранок з гарних новин: три весілля у один день.
Гвардійці побрались, не дивлячись на всі труднощі військового стану, адже коханню немає перешкод", – пише НГУ.
|Фото: НГУ
Зокрема, сьогодні одружилися Микола та Владислава: він – лейтенант і пауерліфтер, вона – кравчиня.
До цього закохані зустрічалися понад 2 роки.
"Війна тільки загострила кохання, і мрію стати подружжям не стали відкладати надовго", – кажуть у Нацгвардії.
|Фото: НГУ
В один день із ними побралися Валерія і Ростислав, а також Аліна і Дмитро.
Усі четверо – нещодавні випускники Національної академії Нацгвардії.
|Фото: НГУ
|Фото: НГУ
|Фото: НГУ
Гвардійці розповідають, що закохані подали заяву на реєстрацію шлюбу ще під час навчання.
"Так мало треба, аби стати щасливими – закріпити шлюб печаткою і поцілувати один одного", – сказала Валерія.
А вчора, 19 березня, одружилися рятувальник ДСНС Олександр та патрульна поліціянтка Києва Ілона.
Закохані вже 5 років разом, розповідали патрульні столиці.
|Фото: Патрульна поліція Києва
Нагадаємо, станом на 10 березня в Україні побралися понад 10 тисяч молодят.
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