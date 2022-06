Війна, любов та інтерв’ю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів? ТЕСТ

Ґарет Джонс знявся у фільмі “Ціна правди”. Валлійський журналіст Ґарет Джонс навесні 1933 року нелегально подорожував Радянським Союзом. Він вирушив у села та колгоспи, де записав свідчення про геноцид українців і тисячі голодних смертей. Перша чесна розповідь про Голодомор для західних країн зробила Джонса відомим – його публікували The Guardian та New York Post. Однак після цього Джонса критикували прокомуністичні журналісти, зокрема Волтер Дюранті, який приховував злочини СРСР та звинувачував Джонса у брехні. Кілька років потому Джонса вбили на Далекому Сході – існувала гіпотеза, що до цього причетні радянські спецслужби. Ґарет Джонс перший розповів світові про Голодомор в Україні. Валлійський журналіст Ґарет Джонс навесні 1933 року нелегально подорожував Радянським Союзом. Він вирушив у села та колгоспи, де записав свідчення про геноцид українців і тисячі голодних смертей. Перша чесна розповідь про Голодомор для західних країн зробила Джонса відомим – його публікували The Guardian та New York Post. Однак після цього Джонса критикували прокомуністичні журналісти, зокрема Волтер Дюранті, який приховував злочини СРСР та звинувачував Джонса у брехні. Кілька років потому Джонса вбили на Далекому Сході – існувала гіпотеза, що до цього причетні радянські спецслужби. Журналіст посварився з редактором московського бюро The New York Times Волтером Дюранті. Валлійський журналіст Ґарет Джонс навесні 1933 року нелегально подорожував Радянським Союзом. Він вирушив у села та колгоспи, де записав свідчення про геноцид українців і тисячі голодних смертей. Перша чесна розповідь про Голодомор для західних країн зробила Джонса відомим – його публікували The Guardian та New York Post. Однак після цього Джонса критикували прокомуністичні журналісти, зокрема Волтер Дюранті, який приховував злочини СРСР та звинувачував Джонса у брехні. Кілька років потому Джонса вбили на Далекому Сході – існувала гіпотеза, що до цього причетні радянські спецслужби. Мати Джонса деякий час працювала гувернанткою сина Джона Юза, засновника Юзівки (нині Донецьк). Валлійський журналіст Ґарет Джонс навесні 1933 року нелегально подорожував Радянським Союзом. Він вирушив у села та колгоспи, де записав свідчення про геноцид українців і тисячі голодних смертей. Перша чесна розповідь про Голодомор для західних країн зробила Джонса відомим – його публікували The Guardian та New York Post. Однак після цього Джонса критикували прокомуністичні журналісти, зокрема Волтер Дюранті, який приховував злочини СРСР та звинувачував Джонса у брехні. Кілька років потому Джонса вбили на Далекому Сході – існувала гіпотеза, що до цього причетні радянські спецслужби.