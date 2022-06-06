Фото: Стас Юрченко/Ґрати
Тест

Війна, любов та інтерв’ю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів? ТЕСТ

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6 червня 2022

Українські репортери, фотокореспонденти, редактори, розслідувачі, телеведучі, новинарі та інші журналісти сьогодні відзначають професійне свято.

У День журналіста хтось із них боронить Україну зі зброєю, а хтось – із диктофоном та камерою в руках.

Вони працюють на стрічках новин, у студіях телеканалів, у прямих ефірах на радіо чи у бліндажах на передовій.

Хтось віддає життя, виконуючи свої обов’язки: 32 журналісти уже загинули від рук російських окупантів з початку повномасштабної війни.

В усі часи професія журналіста відповідальна та небезпечна, але водночас цікава та авантюрна.

Про це можна писати книги, але "Українська правда. Життя" підготувала невеличкий тест.

Що ви знаєте про видатних журналістів та цікаві кейси з їхнього професійного життя?

Перевірте себе!

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Хто зробив відоме фото поцілунку моряка й медсестри під назвою "День перемоги над Японією на Таймс-Сквер"?

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Хто першим отримав Премію імені Георгія Ґонґадзе?

Георгій Ґонґадзе
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Який факт із біографії журналіста Ґарета Джонса зробив його відомим на весь світ?

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Хто зробив це легендарне фото захисника Маріуполя з "Азовсталі"?

16.05.2022. Азовсталь
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У 2019 році на Amazon Prime Video вийшов серіал-антологія "Сучасне кохання". Чим надихалися його творці?

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Скільки років виповнилося найстаршому журналісту у світі, який досі працює?

Фото: Sam Sokol/JTA
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Хто з українських фотожурналістів до останнього працював у Маріуполі та фіксував злочини РФ для іноземних видань?

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Який з цих фактів про "Українську правду" відповідає дійсності?

9/13

Хто з цих відомих журналістів брав інтерв’ю у диктатора?

10/13

Хто з відомих фотожурналістів зробив світлину "Афганська дівчина" для National Geographic?

11/13

Кому цього року присудили Пулітцерівську премію – найпрестижнішу журналістську відзнаку?

12/13

Який з цих популярних матеріалів можна переглянути на YouTube-каналі "Української правди"?

13/13

За що воєнна кореспондентка Євгенія Подобна отримала Шевченківську премію у 2020 році?

Фото: Євгенія Подобна/Facebook
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