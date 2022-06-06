Війна, любов та інтерв’ю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів? ТЕСТ

Українські репортери, фотокореспонденти, редактори, розслідувачі, телеведучі, новинарі та інші журналісти сьогодні відзначають професійне свято.

У День журналіста хтось із них боронить Україну зі зброєю, а хтось – із диктофоном та камерою в руках.

Вони працюють на стрічках новин, у студіях телеканалів, у прямих ефірах на радіо чи у бліндажах на передовій.

Хтось віддає життя, виконуючи свої обов’язки: 32 журналісти уже загинули від рук російських окупантів з початку повномасштабної війни.

В усі часи професія журналіста відповідальна та небезпечна, але водночас цікава та авантюрна.

Про це можна писати книги, але "Українська правда. Життя" підготувала невеличкий тест.

Що ви знаєте про видатних журналістів та цікаві кейси з їхнього професійного життя?

Перевірте себе!