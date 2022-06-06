Життя 32 медійників забрала війна з Росією: список загиблих

За 103 дні від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 32 медійників. 8 з них загинули під час виконання професійних обов'язків.

Дані про це оприлюднили на сторінці Премії імені Георгія Ґонгадзе та Інститут масової інформації.

Ще 24 працівники ЗМІ загинули через обстріли, катування або під час служби у лавах Збройних сил.

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Першою жертвою серед колег став оператор телеканалу Live Євген Сакун. 1 березня його життя забрав ракетний обстріл київської телевежі.

Колаж фото загиблих журналістів

За два тижні в Ірпені росіяни розстріляли на блокпосту машину з документалістом та кореспондентом Time Брентом Рено.

Оператор телеканалу Fox News П'єр Закжевскі загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу в селі Горенка Київської області. Разом із ним загинула продюсерка та журналістка Fox News українка Олександра Кувшинова.

Окупанти вбили й фоторепортера Максима Левіна. Він зник 13 березня, тіло знайшли 1 квітня на Київщині.

Журналістка The Insider Оксана Бауліна, яка виїхала з РФ під тиском, загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві.

Литовського режисера та документаліста Мантаса Кведаравічюса росіяни затримали на блокпосту через литовський паспорт. Разом з ним у полон взяли й Євгена Баля. Їх закатували до смерті.

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Журналіст французького каналу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф загинув на Луганщині 30 травня внаслідок російського обстрілу.

Журналіст "КNК Медіа" Олександр Литкін – під час обстрілу росіянами села Романівка біля Ірпеня.

Цивільного журналіста інформаційного тижневика "Навколо тебе" Ділєрбека Шакірова розстріляли 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї.

Графік і живописець, культуролог, журналіст, волонтер і ветеран АТО Сергій Пущенко загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони.

Військового журналіста Віктора Дударя вбили в бою під Миколаєвом російські загарбники.

Актор, ведучий телеканалу "Дом", вступив на початку війни до лав територіальної оборони Павло Лі загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації людей.

Життя оператора телеканалу "Сігма" Віктора Дєдова обірвалось через обстріл будинку у Маріуполі 11 березня.

Редактор запорізького сайту misto.zp.ua Олег Якунін загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів.

Керівниця літературного клубу "Азов'є" Наталя Харакоз загинула у заблокованому росіянами Маріуполі.

Продюсерку Радіо Свобода Віру Гирич вбила ворожа ракета, яка влучила у її квартиру в Києві 28 квітня.

Колаж фото загиблих журналістів

Журналіст телеканалів "Україна", "Україна24", "Дом" Олександр Махов загинув у бою 4 травня.

Біля села Ягідне на Чернігівщині росіяни вбили відеоінженера чернігівського каналу "Дитинець" Романа Нежибореця.

Через катування у Бучі помер Зореслав Замойський – журналіст інтернет-ресурсів "Інформаційний портал" та "Громада приірпіння"

Журналістка та блогерка Оксана Гайдар (Руда Пані) загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня.

У бою загинули: