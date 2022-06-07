На Львівщині молодята перерахували ЗСУ 100 тисяч гривень, подаровані на весілля

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 червня 2022

Молоде подружжя на Львівщині перерахувало з власного весілля 100 тисяч гривень на потреби військових Збройних сил України.

Про це розповіли у Львівській обласній військовій адміністрації.

Внесок у перемогу молодята із Самбора зробили у день свого весілля – 6 червня.

"Ранок потрібно починати з добрих історій про наших надзвичайних людей. Напередодні, 6 червня, в одному з відділень банку у Самборі молоде подружжя, яке тільки побралось, перерахувало на потреби Збройних сил України 100 тис. грн", – повідомили у Львівській ОВА.

 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

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Кошти, які молодята відправили у допомогу українським захисникам, вони отримали у подарунок від рідних.Пара вирішила відмовитися від гучних забав, коли в країні триває війна. Натомість подружжя відсвяткувало весілля у вузькому родинному колі.

Також у Львівській ОВА оприлюднили відповідну квитанцію про перерахування 100 тисяч гривень на ЗСУ. 

 Молоде подружжя на Львівщині віддало на ЗСУ кошти з власного весілля. Фото: Львівська ОВА

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