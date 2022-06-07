Нардеп пропонує перейменувати на честь Зеленського вулицю на Житомирщині

Яна Осадча журналіст
8119
7 червня 2022

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних запропонував назвати одну з вулиць Житомирської області іменем президента України Володимира Зеленського.

З пропозицією він звернувся до керівників і депутатів Романівської та Миропільської територіальних громад.

"У світі назви вулиць та площ отримують українські імена. У європейських містах з’являються вулиці Володимира Зеленського, площі Тараса Шевченка", – каже депутат.

Реклама:

За його словами, у громадах його округу якраз ініційовані громадські слухання щодо перейменування вулиць, які тематично пов'язані з радянським минулим.

 Депутат звернувся до громад з проханням підтримати його ініціативу

Тому він і виступив з пропозицією назвати одну з вулиць іменем Зеленського.

 За його словами, у громадах його округу якраз ініційовані громадські слухання щодо перейменування вулиць

У коментарях люди розкритикували ідею депутата.

"Здається, Володимир Зеленський ще живий. Вулиці після смерті називають і пам‘ятники ставлять. Якщо заслужить, то народ поставить і назве", – пише Світлана Волкова.

"Я не думаю що Президент погодиться на це", – вважає Олександра Магат.

Читайте також: Як правильно дерусифікувати метро Льва Толстого та вулиці Толстого і Пушкіна?

Реклама:

Дописувачка Світлана вважає це нормальною ініціативою:

"У нас стільки вулиць з російськими іменами, що і Зеленського, і Героїв України будуть", – пише вона.

Читайте також: Спасибі, що не втік: як українці відреагували на слова Зеленського про плагіат Шкарлета


Реклама:


Реклама:
 3422
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2615
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3247
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат