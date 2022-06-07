Нардеп пропонує перейменувати на честь Зеленського вулицю на Житомирщині

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних запропонував назвати одну з вулиць Житомирської області іменем президента України Володимира Зеленського.
З пропозицією він звернувся до керівників і депутатів Романівської та Миропільської територіальних громад.
"У світі назви вулиць та площ отримують українські імена. У європейських містах з’являються вулиці Володимира Зеленського, площі Тараса Шевченка", – каже депутат.
За його словами, у громадах його округу якраз ініційовані громадські слухання щодо перейменування вулиць, які тематично пов'язані з радянським минулим.
|Депутат звернувся до громад з проханням підтримати його ініціативу
Тому він і виступив з пропозицією назвати одну з вулиць іменем Зеленського.
|За його словами, у громадах його округу якраз ініційовані громадські слухання щодо перейменування вулиць
У коментарях люди розкритикували ідею депутата.
"Здається, Володимир Зеленський ще живий. Вулиці після смерті називають і пам‘ятники ставлять. Якщо заслужить, то народ поставить і назве", – пише Світлана Волкова.
"Я не думаю що Президент погодиться на це", – вважає Олександра Магат.
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Дописувачка Світлана вважає це нормальною ініціативою:
"У нас стільки вулиць з російськими іменами, що і Зеленського, і Героїв України будуть", – пише вона.
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