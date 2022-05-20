Спасибі, що не втік: як українці відреагували на слова Зеленського про плагіат Шкарлета

Під час зустрічі зі студентами президент України Володимир Зеленський заявив, що питання відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, якого звинувачують у плагіаті, "не на часі".

"Як ми можемо в країні дивитися в майбутнє, коли наш міністр освіти підозрюється в корупції, підозрюється в плагіаті і в дуже багатьох речах?" – спитав президента студент Києво-Могилянської академії.

Зеленський розповів, що "найгірші люди" країни ті, які покинули її після початку війни, а помилки може робити кожен.

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"Ми не можемо амністувати зрадництво, але великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші", – сказав президент.

Володимир Зеленський та Сергій Шкарлет під час зустрічі зі студентами

Він також вважає, що говорити наразі про "деякі дрібні речі"– зайве.

"Коли в дитини відірвало ноги, а їй розказують про якісь дрібниці.

Будьте прикладом майбутнього – не будьте прикладом минулого!" – закликав студентів глава держави.

Сам Сергій Шкарлет був присутній на заході.

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Депутати, науковці та інші українці неоднозначно відреагували на цю заяву президента.

Колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун вважає, що питання плагіату – це не про минуле.

"Це питання про те, яке майбутнє ми будуватимемо після перемоги.

Чи повернуться діти в Україну після того, як повчилися в польських, естонських, німецьких та французьких школах? Чи зможе українська освітня система конкурувати за їхній час, таланти та їхнє завтра?" - пише вона.

Журналістка Тетяна Трощинська каже, що у Зеленського є "сліпа зона" – сфера освіти.

"Президент і уряд не чули освітянську громадськість перед призначенням Шкарлета. І це велика помилка.

Якби цього не було – президентові на зустрічі зараз не довелось би захищати це рішення шляхом такої невдалої відповіді.

Чи демонструє міністр освіти зараз якісь управлінські подвиги?

Не знаю. Хіба мультипредетметний тест придумав. Але можу помилятись, і він щось таке учинив величне.

Але плагіат – незалежно від війни – назавжди залишиться з ним.

Спасибі, що не втік", – вважає вона.

Журналіст Володимир Рунець також не розуміє, чому через війну суспільство має пробачати плагіат:

"Між тим, щоб вкрасти міксер і вкрасти рядки чужої дисертації, дуже мало різниці.

У цивілізованому суспільстві не крадуть. Не крадуть міксер, не крадуть труси, не крадуть рядки чужих трудів, не крадуть. Крапка".

Науковець Сергій Шарапов також висловлює свою незгоду з президентом. І проводить паралелі з викраданням унітазів.

"Всі ми до війни часто користувалися словом "мародер" і, можливо, дехто з нас забув його зміст. Але тепер ми всі бачили, як російські солдати крадуть унітази, пральні машини. На жаль, займалися мародеством і українці і ми всі бачили фото тих "красенів", примотаних скочем до стовбів та ще і інколи битих по голій с-ці", – пише він.

Інший науковець Олексій Парновський не задоволений тим, в якій формі Зеленський відповів студенту.

"Що я бачу? Хамство і цинізм. Те саме по суті можна було сказати у вигляді "зараз не на часі, давайте повернемось до цих питань після війни" – і це була би абсолютно нормальна відповідь.

По-друге все ту саму кругову поруку, що і до війни, і шалене небажання втрачати дискредитованих персонажів зі своєї команди", – вважає він.

Публіцист Леонід Швець не розуміє, яким чином "відірвані ноги дитини" амністують Шкарлета.

"Від того, що авторитет Зеленського неймовірно зріс під час війни, г-но у державному керівництві не стало пахнути інакше", – вважає він.

Про зростання авторитету і впливу президента, яким користуються інші, пише і активіст Тарас Павлов.

"Добре, що читачам NY Times не відоме прізвище Шкарлет!

Бо людиною року став би він, а не Зеленський.

Той незручний момент, коли найвпливовіша людина року на планеті боїться навіть заїкнутись про твоє звільнення", – жартує він.

Відреагувала на слова президента і активістка Світлана Благодєтєлєва-Вовк, яка раніше заявляла про погрози з боку МОН за викриття плагіату.

"Ви це бачили? Головне, що Шкарлет не втік. Плагіат і переслідування активістів за викриття з погрозами зґвалтування – мєлочі", – пише вона.

Нагадаємо, у 2020 році Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти знайшло плагіат у наукових работах Сергія Шкарлета. Міністр освіти також став лауреатом премії "Академічна негідність року".