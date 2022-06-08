"Кожен українець підлягає знищенню": військовий з 9-річним досвідом розповів про плани росіян в Україні

Український військовий Байда з 9-річним досвідом розповів, які справжні наміри мають російські окупанти щодо України і як можуть розвиватися події надалі.

Інтерв’ю з досвідченим військовим опублікував "Український свідок".

Байда, який родом із Запоріжжя, перебуває на фронті з самого початку російсько-української війни у 2014 році.

За його словами, росіяни скоїли в Україні усі воєнні злочини, які можна уявити.

"Їхня політика – це геноцид…Кожен, хто скаже "я – українець", підлягає знищенню", – додає військовий.

Скріншот: "Український свідок"

На запитання, чому росіяни так жорстоко поводяться в Україні – в Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, боєць відповідає так:

"У їхній ментальності це допустимо, це нормально. Ти в чужій країні, роби шо хочеш. Головне – виконуй поставлене завдання".

Росіянам все одно на санкції з боку міжнародної спільноти, додає Байда.

За його словами, навіть якщо у цивільних залишиться мінімальний рівень комфорту, то вони знайдуть пояснення, чому так відбувається.

Вони ніколи не будуть звинувачувати своє керівництво, натомість своє невдоволення спрямують на уявного зовнішнього ворога.

"Нам не пощастило мати такого сусіда, у якого намір лиш один – знищити нашу державність і українську націю як таку. Це вже 500 років. Зараз просто черговий етап цієї спроби винищення", – зауважує боєць.

На думку Байди, російські окупанти у майбутньому перейдуть до позиційної оборони. Звільнити всі території від окупантів буде можливо, коли в Україні буде мільйонне боєздатне військо.

"Ніякого політичного рішення, після якого росіяни просто залишать територію, не існує. А в поточній війні Путін зупиниться лише тоді, коли його армія втратить ресурси і наступальний потенціал.

Тоді почнуть з’являтись пропозиції щодо переговорів", – наголошує боєць.

При цьому Байда впевнений: Україна ніколи не втратить свою державність.

Повну версію відео-інтерв’ю з військовим можна переглянути на YouTube-каналі "Український свідок".