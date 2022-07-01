В Україні спростили реєстрацію смерті та народження в умовах війни

Верховна Рада спростила встановлення фактів народження та смерті на територіях, де діє надзвичайний чи воєнний стан.

Депутати підтримали законопроєкт №7310 в другому читанні 1 липня, повідомляється на сайті ВР.

Ним передбачається зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду в незалежності від місця проживання заявника.

Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу.

Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду.

Окрім цього, заявників в таких випадках звільнять від сплати судового збору.