В Україні спростили реєстрацію смерті та народження в умовах війни

Верховна Рада спростила встановлення фактів народження та смерті на територіях, де діє надзвичайний чи воєнний стан.
Депутати підтримали законопроєкт №7310 в другому читанні 1 липня, повідомляється на сайті ВР.
Ним передбачається зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду в незалежності від місця проживання заявника.
Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.
Читайте також: Земля вже звикла приймати тіла: три дні у звільнених містечках Київщини
|Фото: Sonyachny/Depositphotos
Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу.
Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду.
Окрім цього, заявників в таких випадках звільнять від сплати судового збору.
Читайте також: Головний санлікар озвучив чотири епідемічних ризики на деокупованих територіяхРеклама: