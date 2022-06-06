Головний санлікар озвучив чотири епідемічних ризики на деокупованих територіях

В Україні на деокупованих територіях існує ризик спалаху інфекційних хвороб через бойові дії та обстріли окупантів.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін під час пресконференції 6 червня розповів про чотири епідемічних ризики в Україні:

проблеми з питною водою;

підтоплення територій;

зупинку вакцинації;

поширення інфекційних хвороб.

Фахівці епідемічних служб вже повністю дослідили деокуповані території Київської та Житомирської областей, нині дослідження проводяться в Чернігівській та Сумській областях.

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За словами Кузіна, проблеми з питною водою виникли внаслідок руйнувань і перебоїв в роботі інфраструктури, через це погіршилась якість питної води.

"У Київській області з 21 зразка 2 не відповідали нормам по мікробіологічних показниках, а отже ця вода не є безпечною", – каже Кузін.

Також в 11 випадках вода не відповідала нормі по хімічних показниках, а це означає, що вона може викликати стійкі розлади стану здоров'я людей.

Також головний санлікар вважає, що деокупованим територіям серйозно загрожує ризик поширення таких інфекційних хвороб, як педикульоз, висипний тиф, короста.

Це також зумовлено майже повною зупинкою вакцинації на окремих територіях через брак необхідних препаратів для щеплень.

"У Київській області 56 пунктів вакцинації повністю втратили запас імунобіологічних препаратів і потребували його поповнення з національного рівня", – наголосив Кузін.

Він також зазначив, що ризики епідемії збільшуються через масові поховання та російські удари по критичній інфраструктурі, лікарнях та хімічних об'єктах.

Нагадаємо, раніше в усіх областях України створили мобільні бригади з моніторингу хімічних, радіаційних і біологічних загроз, які реагуватимуть на застосування росіянами забороненої зброї.