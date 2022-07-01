Не рідше одного разу на 10 років: в Україні можуть встановити періодичність перепису населення

Всеукраїнський перепис населення проводитимуть не рідше ніж раз на 10 років.

Перепис здійснюватиметься за допомогою сучасних методів – українці будуть заповнювати дані в інтернеті.

Відповідний законопроєкт №5108 у першому читанні Верховна Рада підтримала 1 липня.

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За нього проголосували 249 парламентарів, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

"Це допоможе державі отримувати об'єктивну статистичну інформацію про соціально-демографічний стан населення країни.

Так ми зможемо краще оцінити проведені державні реформи в минулому, спрогнозувати соціально-економічний розвиток країни та внести корективи в тих сферах державної політики, де це необхідно", – сказав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт вносить зміни до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності.

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Зокрема, законодавство доповнили положеннями, які гарантуватимуть право респондентів на повагу до приватного і сімейного життя.

Статтю 9 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення" доповнили вимогами до тимчасового переписного персоналу, щоб гарантувати його доброчесність.

Зокрема, не можна залучати до підготовки та проведення Перепису людей, які:

за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;

мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню дорученої роботи;

мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої людини).

Національну статистичну систему також мають покращити відповідно до європейських стандартів.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив законопроєкт щодо перепису населення у лютому минулого року. Перший і останній перепис в Україні з часів проголошення Незалежності пройшов у 2001 році.

А другий Всеукраїнський перепис населення планували провести 2023 року, зокрема з допомогою технологічної компанії Apple.