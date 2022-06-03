"Іспанський сором": реакція українців на українське громадянство Невзорова

Російський журналіст Олександр Невзоров 3 червня опублікував пост вдячності українцям, які "дозволили зайняти серед них місце". Йдеться про набуття громадянства України.

У державній міграційній службі підтвердили, що президент Володимир Зеленський дійсно підписав відповідний указ в умовах війни з РФ, хоча на офіційному сайті Офісу президента документ не опубліковано.

Більшість українців звістка про те, що російський журналіст, який "не має жодних досягнень перед Україною", став її громадянином, неабияк обурила. Однак є й ті, хто симпатизує йому і закликає до дискусії.

Реклама:

"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців про набуття Невзоровим громадянства.

Фото: Facebook-сторінка Невзорова

"Не може мати український паспорт"

Віцепрезидент Київської школи економіки Єгор Стадний розкритикував рішення президента надати громадянство російському журналісту. Заявив, що йому "огидно від однієї думки, що такі потвори як Невзоров можуть мати український паспорт".

"Може дійсно, хтось не знає, то дивіться його репортаж про псковскіх десантніков у Вільнюсі у 1991 році. Нагадую, у 1990 році Литва проголошує незалежність, а Горбачов направляє спецназ, щоб потопити цю незалежність в крові. А Невзоров робить репортаж про бідолашних дєсантніков які, звісно ж, борються з фашизмом. А от уявіть, зараз би він зробив репортаж про бідолах, які висадились в Гостомелі".

Крім того, Стадний вважає, що всім, хто претендує на українське громадянство, необхідно щонайменше скласти ряд тестів. Зокрема:

"Тест на володіння українською мовою, тест на знання історії України та української державності, тест на знання історії російської окупації поневолених народів та злочинів російського режиму".

"А Нєвзоров призовного віку?"

Журналістка Катерина Бісова відреагувала на ситуацію, натякнувши, що якщо Невзоров призовного віку, то може допомогти українським військовим боротися з російськими окупантами:

"А Нєвзоров ще призовного віку? Цікавлюся…"

До слова, Невзорову 63 роки, а отже він "непризовний".

Репер Freel (Андрій Фріл) порівняв Олександра Невзорова з колишньою співробітницею російського федерального "Першого каналу" Мариною Овсянніковою, яка одного разу раптово увірвалася в ефір із плакатом "НІ ВІЙНІ". При цьому Овсяннікова працювала на "Першому каналі" ще з 2003 року.

"Нєвзоров=Овсяннікова", – написав Фріл.

"Росіянам не місце в Україні. Світ великий, хай шукають себе там"

Журналістку BIHUS.Info Ан Жюлак обурив той факт, що російському журналісту, який нічого не зробив на користь держави, надали громадянство, а її другу, який 10 років проживає в Україні і допомагав рятувати героїв Небесної сотні – ні.

"І в цьому винні далеко не тільки на Банковій, хоча безперечно ця відповідальність насамперед на президентові. А ті, хто 8 років мені радили дивитись Невзорова, і зараз не припиняють його дивитись. Ті, хто дивляться Латініних, Дудєй, Каців і різних інших абсолютно чужих і ворожих для України персонажів.

Так само співвідповідальні за цю політику, як він ті, хто дав це громадянство. На основі власних уподобань. Це не нормально. Я не хочу бути співгромадянкою Невзорова.

Росіянам не місце в Україні. Навіть якщо вони не нацисти. Світ великий, хай шукають себе там", – наголосила Жюлак.

Редакторка "Бабелю" Юліана Скрібіцька заявила, що її "дратує" той факт, що "ми розкидаємося нашим громадянством".

"Нічого, що наш паспорт займає 34 сходинку в світовому рейтингу, тобто це нормальний такий подарунок? Якого х*я, вибачте, ми так його не цінуємо, я не поняла?

Залишаю маленьку надію, що все ж таки ні, бо указу на сайті президента немає і може вони ще дадуть задню", – написала Скрібіцька.

Український перекладач і письменник Остап Українець не розуміє, за які досягнення Олександр Невзоров отримав громадянство, "крім того факту, що він росіянин, котрий не виявляє бажання вбивати і ґвалтувати українців".

"Задача з зірочкою. Не зазираючи в ґуґл (або зазираючи, один фіг насправді), опишіть видатні заслуги Невзорова перед Україною.

Задача з двома зірочками. Скажіть, скільком бійцям полку Кастуся Каліновського дали (чи бодай запропонували) українське громадянство за видатні заслуги перед Україною?

Хто правильно вирішить обидві задачі, отримає тижневу дозу фрустрації в подарунок", – написав він.

"Іспанський сором"

Медіакоординаторка та дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова назвала надання російському журналісту українського громадянства "іспанським соромом". На її думку, засудження вбивств і катувань українців – апріорі "обов'язок кожного російського журналіста".

"Мені соромно за нашу владу, яка продовжує шукати "заслугі" там, де їх немає.

Я впевнена, що цей крок ніяк не допоможе нам виграти інформвійну, адже серед підписників Нєвзорова більшість або емігранти з РФ або любителі хороших росіян з України", – наголошує Сєдова.

За її словами, відповідне рішення української влади "викликає лють і обурення тих людей всередині України, які всі вісім років війни тут живуть, працюють, платять податки, народжують дітей, мають шлюб з українцями, волонтерять, але попри це все досі не можуть отримати український паспорт".

Продюсер Пилип Іллєнко жартома написав, що після отримання українського громадянства ексдепутат Держдуми РФ зможе претендувати на статус біженця у Європі.

"Пишуть, що Александр Невзоров отримав українське громадянство. Мабуть клопотання звучало так: "Je ne mange pas six jours! (Шість днів не їм – ред). Подайте украинское гражданство бывшему члену государственной Думы и доверенному лицу перезиента России!"

Тепер він зможе ще й без візи в ЄС потрапити та статус біженця там оформити, між іншим", – написав Іллєнко.

"Дискусія показує, що треба вирішити проблему з наданням громадянства росіянам і білорусам"

Водночас народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін заявив, що зараз йому симпатизує Олександр Невзоров, хоча й "несимпатичні його висловлювання 1991 року про Литву, а також фільм, який він зняв про події в Вільнюсі".

Нардеп вважає, що дискусія, яка розгорілася в суспільстві після надання громадянства російському журналісту, демонструє необхідність вирішити проблему з прийняттям до громадянства України росіян та білорусів.

"Україні необхідно вирішити проблему з прийняттям до громадянства України громадян Росії та Біларусі, яким ці країни роками створювали перепони, що блокували подачу документів на українське громадянство. Насамперед це стосується тих, хто сьогодні на війні, а також членів сімей українських громадян і тих, хто багато років живе в Україні, знає її мову та культуру, зробив свій вклад в економіку та будівництво держави, визнає територіальну цілісність України і недоторканість її кордонів.

Настав момент вирішити хто для нас свій, а хто чужий. Своїм дати громадянство, чужим не подовжувати документи на перебування в Україні", – написав Гурін.

PR-стратег Сергій Дідковський також підтримав рішення президента надати Невзорову українське громадянство. Він аргументував свою позицію так:

"Вітаю громадянство Невзорову. Не всі українці так знають суть Росії, як він. Так само хочу, щоб і моїй дружині та всім білорусам, які роками працюють на користь та інтереси України та її економіки, теж дали громадянство.

Причому на законних підставах. Додатково вважаю важливим дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, США, Канадою тощо".

Голова Київського відділення Українського транспортного союзу Дмитро Живило заявив, що рішення надати громадянство Невзорову не підтримує, але позицію журналіста поважає, адже він – "чи не єдиний з росіян, хто публічно визнав факт свого захворювання на рашизм і важкого одужання від нього".

"Я не вважаю, що надання громадянства – вдалий крок. Але стосовно позиції Нєвзорова – вона однозначно заслуговує на повагу.

Принаймні, він набагато щиріше підтримує Україну, ніж Ходорковський, Каспаров, Навальний та Чичваркін разом узяті. Різниця між ними в тому, що він бодай на словах бореться за Україну, а вони – за крісла у керівництві Росії", – підкреслив Живило.