Як дізнатися про зниклих безвісти під час війни? Алгоритм дій для родичів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 липня 2022

Під час війни тисячі людей вважаються зниклими безвісти – хтось не може знайти своїх рідних після пожежі, обстрілу, евакуації тощо.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як близькі родичі та члени сім’ї можуть дізнатися про долю своїх рідних.

Дізнатися, чи вважається людина зниклою під час воєнних дій за особливих обставин, можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.   

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 Фото: МВС

Якщо ви не маєте інформації про місцеперебування родича, зверніться за такими контактами:

  Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Також можна подати заяву про розшук зниклих безвісти до найближчого територіального органу Національної поліції.

Ви можете надіслати запит на пошту, зателефонувати на телефон 102 (цілодобово) або на телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67.  

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Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я радять скористатися ДНК-експертизою, щоб знайти зниклих або загиблих рідних.

Експерти МОЗ пояснювали, як здавати біологічні зразки разом із заявою до поліції.

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