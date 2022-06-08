Пошук за ДНК: як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни? Інструкція МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 червня 2022

Тисячі українців загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни.

Щоб знайти інформацію про загиблу, зниклу чи поранену людину, родичі можуть скористатися ДНК-експертизою.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує родичам таких людей здавати біологічні зразки. 

У відомстві пояснили, що треба знати про експертизу і як можна здати зразки ДНК в Україні.

"Жахлива реальність цієї війни – тисячі вбитих і закатованих українців. На жаль, багато людей вважаються зниклими безвісти, багато – були захоплені у полон.

У таких випадках родичам таких осіб рекомендуємо разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки", – кажуть у МОЗ.

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 Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Як шукати рідних і здати зразки ДНК?

✅ Для пошуку зниклих безвісти людина має самостійно звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції.

✅ Необхідно подати заяву про зникнення або пошук кровних родичів

✅ Потім потрібно здати біологічні зразки для виведення ДНК-профілю. Його порівняють з наявними даними у єдиній базі – це підвищує шанси знайти близьку людину.

✅ Біологічні зразки можна здати у відділеннях судово-медичної лабораторії.

✅ Наразі в Україні ці зразки відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини.

✅ Щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.

✅ Відбір зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого. 

✅ Експертиза проводиться безоплатно.

Де відбирають біологічні зразки?

У живих

Зазвичай у живих людей відбирають зразки крові, слини та епітелій з ротової порожнини. 

Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого або суду. 

У померлих

У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів. 

Це може бути будь-який біологічний матеріал: кров, м'які тканини, окремі кістки та їх фрагменти. 

Потім ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи – вже там виділяється ДНК-профіль. 

Як порівнюють ДНК-профілі?

  • ДНК-картка направляється до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. 
  • Там її додають до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором. 

Його присвоюють і під час реєстрації невстановлених осіб. 

  • Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та невпізнаних осіб. 

Для цього у кожному управлінні поліції створені робочі групи, які приймають заяви про зникнення або пошук родичів. 

  • Далі слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК профілю. 
  • Після цього ДНК-профіль родича також відправляється до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини.

Там в автоматичному режимі проводиться порівняння ДНК-профілів людини, яку шукають, та родичів. 

Як довго проводять експертизу?

Судмедекспертиза може тривати до місяця, кажуть у МОЗ.

Якщо збіг виявляють, про це інформують орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування. 

Тоді інформацію повідомляють родичам. 

Нагадаємо, раніше голова Нацполіції розповідав, куди звертатись і як шукати зниклих безвісти.

Ювенальна поліція України також створила чат-бот для пошуку зниклих під час війни дітей.

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