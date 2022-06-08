Пошук за ДНК: як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни? Інструкція МОЗ

Тисячі українців загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни.

Щоб знайти інформацію про загиблу, зниклу чи поранену людину, родичі можуть скористатися ДНК-експертизою.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує родичам таких людей здавати біологічні зразки.

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У відомстві пояснили, що треба знати про експертизу і як можна здати зразки ДНК в Україні.

"Жахлива реальність цієї війни – тисячі вбитих і закатованих українців. На жаль, багато людей вважаються зниклими безвісти, багато – були захоплені у полон.

У таких випадках родичам таких осіб рекомендуємо разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки", – кажуть у МОЗ.

Як шукати рідних і здати зразки ДНК?

✅ Для пошуку зниклих безвісти людина має самостійно звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції.

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✅ Необхідно подати заяву про зникнення або пошук кровних родичів.

✅ Потім потрібно здати біологічні зразки для виведення ДНК-профілю. Його порівняють з наявними даними у єдиній базі – це підвищує шанси знайти близьку людину.

✅ Біологічні зразки можна здати у відділеннях судово-медичної лабораторії.

✅ Наразі в Україні ці зразки відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини.

✅ Щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.

✅ Відбір зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого.

✅ Експертиза проводиться безоплатно.

Де відбирають біологічні зразки?

У живих

Зазвичай у живих людей відбирають зразки крові, слини та епітелій з ротової порожнини.

Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого або суду.

У померлих

У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів.

Це може бути будь-який біологічний матеріал: кров, м'які тканини, окремі кістки та їх фрагменти.

Потім ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи – вже там виділяється ДНК-профіль.

Як порівнюють ДНК-профілі?

ДНК-картка направляється до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Там її додають до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором.

Його присвоюють і під час реєстрації невстановлених осіб.

Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та невпізнаних осіб.

Для цього у кожному управлінні поліції створені робочі групи, які приймають заяви про зникнення або пошук родичів.

Далі слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК профілю.

Після цього ДНК-профіль родича також відправляється до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини.

Там в автоматичному режимі проводиться порівняння ДНК-профілів людини, яку шукають, та родичів.

Як довго проводять експертизу?

Судмедекспертиза може тривати до місяця, кажуть у МОЗ.

Якщо збіг виявляють, про це інформують орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування.

Тоді інформацію повідомляють родичам.

Нагадаємо, раніше голова Нацполіції розповідав, куди звертатись і як шукати зниклих безвісти.

Ювенальна поліція України також створила чат-бот для пошуку зниклих під час війни дітей.