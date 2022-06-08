Пошук за ДНК: як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни? Інструкція МОЗ

Тисячі українців загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни.
Щоб знайти інформацію про загиблу, зниклу чи поранену людину, родичі можуть скористатися ДНК-експертизою.
Міністерство охорони здоров’я рекомендує родичам таких людей здавати біологічні зразки.
У відомстві пояснили, що треба знати про експертизу і як можна здати зразки ДНК в Україні.
"Жахлива реальність цієї війни – тисячі вбитих і закатованих українців. На жаль, багато людей вважаються зниклими безвісти, багато – були захоплені у полон.
У таких випадках родичам таких осіб рекомендуємо разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки", – кажуть у МОЗ.
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|Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos
Як шукати рідних і здати зразки ДНК?
✅ Для пошуку зниклих безвісти людина має самостійно звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції.
✅ Необхідно подати заяву про зникнення або пошук кровних родичів.
✅ Потім потрібно здати біологічні зразки для виведення ДНК-профілю. Його порівняють з наявними даними у єдиній базі – це підвищує шанси знайти близьку людину.
✅ Біологічні зразки можна здати у відділеннях судово-медичної лабораторії.
✅ Наразі в Україні ці зразки відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини.
✅ Щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.
✅ Відбір зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого.
✅ Експертиза проводиться безоплатно.
Де відбирають біологічні зразки?
У живих
Зазвичай у живих людей відбирають зразки крові, слини та епітелій з ротової порожнини.
Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого або суду.
У померлих
У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів.
Це може бути будь-який біологічний матеріал: кров, м'які тканини, окремі кістки та їх фрагменти.
Потім ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи – вже там виділяється ДНК-профіль.
Як порівнюють ДНК-профілі?
- ДНК-картка направляється до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
- Там її додають до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором.
Його присвоюють і під час реєстрації невстановлених осіб.
- Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та невпізнаних осіб.
Для цього у кожному управлінні поліції створені робочі групи, які приймають заяви про зникнення або пошук родичів.
- Далі слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК профілю.
- Після цього ДНК-профіль родича також відправляється до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини.
Там в автоматичному режимі проводиться порівняння ДНК-профілів людини, яку шукають, та родичів.
Як довго проводять експертизу?
Судмедекспертиза може тривати до місяця, кажуть у МОЗ.
Якщо збіг виявляють, про це інформують орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування.
Тоді інформацію повідомляють родичам.
Нагадаємо, раніше голова Нацполіції розповідав, куди звертатись і як шукати зниклих безвісти.
Ювенальна поліція України також створила чат-бот для пошуку зниклих під час війни дітей.
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