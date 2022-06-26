У Канаді знайшли заморожене вціліле дитинча мамонта

У Канаді на Юконі знайшли заморожене дитинча шерстистого мамонта. Це лише друга подібна знахідка в історії.

На замороженого мамонта випадково натрапили місцеві шахтарі, які працювали на золотих родовищах, розповідають на сайті уряду Юкону.

Палеонтологи з'ясували, що дитинча жіночої статі. Його назвали Нун Чо Га, що з китайської перекладається як "велике дитинча".

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Вчені припускають, що Нун Чо Га померла у вічній мерзлоті під час льодовикового періоду приблизно 30 000 років тому.

Дитинча мамонта. Фото: Government of Yukon

Подібну знахідку виявили на території РФ в Сибіру у 2007 році. Тоді знайшли подібне дитинча шерстистого мамонта, якого назвали "Люба".

Утім, вчені вважають мамонтеня з Юкону краще збереженим, до того ж це перша подібна знахідка в Північній Америці.

"Як палеонтолог льодовикового періоду, я мріяв побачити на власні очі шерстистого мамонта.

Нун Чо Га красива і одна з найнеймовірніших муміфікованих тварин льодовикового періоду, коли-небудь знайдених у світі", – сказав палеонтолог Грант Зазула.

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На думку вчених, знайдене дитинча мамонта дасть надзвичайно детальне уявлення про часи, коли Нун Чо Га блукала Юконом разом із дикими конями, печерними левами та гігантськими степовими бізонами.