У Канаді знайшли заморожене вціліле дитинча мамонта

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 червня 2022

У Канаді на Юконі знайшли заморожене дитинча шерстистого мамонта. Це лише друга подібна знахідка в історії.

На замороженого мамонта випадково натрапили місцеві шахтарі, які працювали на золотих родовищах, розповідають на сайті уряду Юкону.

Палеонтологи з'ясували, що дитинча жіночої статі. Його назвали Нун Чо Га, що з китайської перекладається як "велике дитинча".

Вчені припускають, що Нун Чо Га померла у вічній мерзлоті під час льодовикового періоду приблизно 30 000 років тому.

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Дитинча мамонта. Фото: Government of Yukon

Подібну знахідку виявили на території РФ в Сибіру у 2007 році. Тоді знайшли подібне дитинча шерстистого мамонта, якого назвали "Люба".

Утім, вчені вважають мамонтеня з Юкону краще збереженим, до того ж це перша подібна знахідка в Північній Америці.

"Як палеонтолог льодовикового періоду, я мріяв побачити на власні очі шерстистого мамонта. 

Нун Чо Га красива і одна з найнеймовірніших муміфікованих тварин льодовикового періоду, коли-небудь знайдених у світі", – сказав палеонтолог Грант Зазула.

На думку вчених, знайдене дитинча мамонта дасть надзвичайно детальне уявлення про часи, коли Нун Чо Га блукала Юконом разом із дикими конями, печерними левами та гігантськими степовими бізонами.

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