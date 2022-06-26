У Канаді знайшли заморожене вціліле дитинча мамонта

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
73024
26 червня 2022

У Канаді на Юконі знайшли заморожене дитинча шерстистого мамонта. Це лише друга подібна знахідка в історії.

На замороженого мамонта випадково натрапили місцеві шахтарі, які працювали на золотих родовищах, розповідають на сайті уряду Юкону.

Палеонтологи з'ясували, що дитинча жіночої статі. Його назвали Нун Чо Га, що з китайської перекладається як "велике дитинча".

Реклама:

Вчені припускають, що Нун Чо Га померла у вічній мерзлоті під час льодовикового періоду приблизно 30 000 років тому.

Читайте також: У Британії знайшли античний камінь, на якому намалювали пеніс та назвали людину "гівнюком"

Дитинча мамонта. Фото: Government of Yukon

Подібну знахідку виявили на території РФ в Сибіру у 2007 році. Тоді знайшли подібне дитинча шерстистого мамонта, якого назвали "Люба".

Утім, вчені вважають мамонтеня з Юкону краще збереженим, до того ж це перша подібна знахідка в Північній Америці.

"Як палеонтолог льодовикового періоду, я мріяв побачити на власні очі шерстистого мамонта. 

Нун Чо Га красива і одна з найнеймовірніших муміфікованих тварин льодовикового періоду, коли-небудь знайдених у світі", – сказав палеонтолог Грант Зазула.

Реклама:

На думку вчених, знайдене дитинча мамонта дасть надзвичайно детальне уявлення про часи, коли Нун Чо Га блукала Юконом разом із дикими конями, печерними левами та гігантськими степовими бізонами.

Читайте також: В Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори


Реклама:


Реклама:
 3262
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2600
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3237
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат