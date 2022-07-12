Нова ера астрономії: телескоп Джеймса Вебба надіслав надчіткий науковий знімок

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 липня 2022

Космічний телескоп Джеймса Вебба створив найглибше та найчіткіше наукове фото космосу. 

На зображенні в інфрачервоному діапазоні – скупчення галактик SMACS 0723. 

Знімок представив на брифінгу президент США Джо Байден, повідомляє NASA. 

"Тисячі галактик, включаючи найслабкіші об’єкти, які коли-небудь спостерігали в інфрачервоному діапазоні, вперше з’явилися в полі зору Вебба. Цей шматочок величезного всесвіту займає ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку хтось із землі тримає на відстані витягнутої руки", – пояснюють науковці NASA.

 Зображення NASA

Камера на телескопі створила серію зображень на різних хвилях  інфрачервоного діапазону. На збір та обробку інформації для створення єдиного фото витратили 12,5 годин, раніше для цього довелось би витратити кілька тижнів.

На світлині показано скупчення галактик SMACS 0723 таким, яким воно виглядало 4,6 мільярда років тому. Це скупчення галактик "працює" як гравітаційна лінза, тобто збільшує віддалені галактики позаду та робить їх більш яскравими. 

 Зображення телескопом Вебба та Hubble

Таким чином телескоп Вебба дозволяє науковцям розгледіти та дослідити крихітні слабкі структури, які ніколи раніше не бачили, зокрема зоряні скупчення та дифузні елементи.

Нагадаємо, у вересні 2021 року телескоп Hubble зробив знімок потужного вибуху від смерті зірки.

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