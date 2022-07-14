Папа Римський вперше в історії призначив трьох жінок до Департаменту у справах єпископів

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 липня 2022

Папа Римський Франциск вперше в історії римсько-католицької церкви призначив трьох жінок до Департаменту у справах єпископів Ватикану. Раніше до цього комітету входили виключно чоловіки.

Про це повідомляє Vatican News.

Зокрема, 13 липня Понтифік ввів до складу департаменту:

  • черницю та генерального секретаря уряду Ватикану Раффаеллу Петріні,
  • черницю й колишню настоятельку ордена Дочок Марії помічниці християн Івонн Ренгот,
  • мирянку та президента Всесвітнього союзу жіночих католицьких організацій Марію Ліа Дзервіно.
 Понтифік вперше призначив жінок до комітету, куди раніше входили виключно чоловіки. Фото: Vatican News

Також до Департаменту у справах єпископів увійшли 11 кардиналів, єпископів та священиків.

Двох монахинь і одну мирянку призначили у Департамент терміном на п’ять років. Зазвичай комітет нараховує близько 25-30 осіб.

До їхніх обов'язків входитиме надання архієпископам пропозицій щодо імен священиків, які, на їхню думку, могли б стати хорошими єпископами.

Потім список передається ватиканському нунцію або послу в країні, який проводить подальше розслідування особи та надсилає свої рекомендації до Ватикану.

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Члени комітету, які приїжджають з усього світу, збираються в Римі приблизно двічі на місяць і надсилають свої рекомендації Папі Римському, який ухвалює остаточне рішення.

Нагадаємо, у Ватикані не виключають, що Папа Римський Франциск у серпні може здійснити візит до України




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