Фото першої жертви від ракетного удару по Вінниці 14 липня швидко поширилось соціальними мережами.
Рятувальники заблюрили тіло 4-річної Лізи на фоні дитячого візочка. Дівчинка загинула миттєво.
За життя її мами Ірини борються лікарі. Наразі жінка в реанімації у вкрай важкому стані, повідомила колега постраждалої Ірина Асман.
|Фото: ДСНС
Донька Ірини мала синдром Дауна, тому про втрату та збір допомоги для жінки оголосили в організації, яка опікується дітьми з таким діагнозом.
"Ми з жахом думаємо про несправедливий збіг обставин, і те, що деяке зло неможливо відвернути та попередити. Вони просто вертались з розвиткового логопедичного заняття, і просто опинились не в тому місці та не в той час", – написали в організації "Даун Синдром".
|Скриншот з Instagram
Про стан постраждалої розповіла подруга Лідія Войтенко в коментарі для місцевого видання "20 хвилин". Жінка приїхала до лікарні. З її слів руки-ноги в Ірини цілі, але вона вкрай тяжкому стані.
"Іра начебто була притомна, коли потрапила до реанімації. Ліза на місці… померла.
В Іри була мрія переїхати до Києва. До війни їй вдалося стати на ноги: почала знімати сама житло, знайшла нову гарну роботу. От-от в неї життя почало налагоджуватись", – зазначила вона.
|Фото з архіву Ірини
За кілька хвилин до трагедії Ірина опублікувала відео, як вони з донькою їдуть на заняття до логопеда. Їхній шлях пролягав через Площу Перемоги, куди влучили росіяни.
У соцмережах мати розповідала, що її донька має синдром Дауна та називала її "янголом".
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Ракетний обстріл Вінниці забрав життя щонайменше 22 людей. Серед них – 3 дитини.