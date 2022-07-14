"Сонячна" Ліза стала янголом: російська ракета у Вінниці забрала життя 4-річної дитини

Фото першої жертви від ракетного удару по Вінниці 14 липня швидко поширилось соціальними мережами.

Рятувальники заблюрили тіло 4-річної Лізи на фоні дитячого візочка. Дівчинка загинула миттєво.

За життя її мами Ірини борються лікарі. Наразі жінка в реанімації у вкрай важкому стані, повідомила колега постраждалої Ірина Асман.

Фото: ДСНС

Донька Ірини мала синдром Дауна, тому про втрату та збір допомоги для жінки оголосили в організації, яка опікується дітьми з таким діагнозом.

"Ми з жахом думаємо про несправедливий збіг обставин, і те, що деяке зло неможливо відвернути та попередити. Вони просто вертались з розвиткового логопедичного заняття, і просто опинились не в тому місці та не в той час", – написали в організації "Даун Синдром".

Скриншот з Instagram

Про стан постраждалої розповіла подруга Лідія Войтенко в коментарі для місцевого видання "20 хвилин". Жінка приїхала до лікарні. З її слів руки-ноги в Ірини цілі, але вона вкрай тяжкому стані.

"Іра начебто була притомна, коли потрапила до реанімації. Ліза на місці… померла.

В Іри була мрія переїхати до Києва. До війни їй вдалося стати на ноги: почала знімати сама житло, знайшла нову гарну роботу. От-от в неї життя почало налагоджуватись", – зазначила вона.

Фото з архіву Ірини

За кілька хвилин до трагедії Ірина опублікувала відео, як вони з донькою їдуть на заняття до логопеда. Їхній шлях пролягав через Площу Перемоги, куди влучили росіяни.

У соцмережах мати розповідала, що її донька має синдром Дауна та називала її "янголом".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Я мама янгола💕 (@l.i.z.i.love)

Ракетний обстріл Вінниці забрав життя щонайменше 22 людей. Серед них – 3 дитини.