Мешканцю Рівненщини дали рік умовно за те, що примотав односельця до стовпа

На Рівненщині суд покарав чоловіка, який у травні 2022 прив’язав односельця до електроопори скотчем. Підсудному дали рік умовно.

Про це йдеться у рішенні райсуду міста Острог, повідомляє Zaxid.net.

38-річний підсудний запідозрив місцевого жителя у крадіжці мобільного телефона. Зустрівши підозрюваного біля магазину, схопив його, примотав до електроопори і декілька разів вдарив дерев’яною палицею.

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Відпустив "бранця" тільки після того, як він пообіцяв повернути телефон цього ж вечора.

Фото: Нацполіція

Після звільнення потерпілий звернувся в поліцію.

Справу кваліфікували за ч.1 ст. 127 ККУ (катування). У вироку Острозького райсуду йдеться, що чоловік зазнав легких тілесних ушкоджень: у постраждалого виявили декілька синців.

За два місяці після інциденту сторони уклали угоду про примирення.

Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Суддя не знайшов жодних обтяжуючих обставин, водночас пом'якшувальних обставин було декілька: чоловіка вперше судили за кримінальний злочин, він розкаявся, а також за місцем проживання його охарактеризували позитивно.

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Суддя визнав чоловіка винним та звільнив від відбування покарання, призначивши рік умовно.