Українці вибороли ще 5 нагород у Всесвітніх іграх-2022: збірна піднялась на 3 позицію

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 липня 2022

За результатами 16 липня, передостаннього дня Всесвітніх ігор-2022, українці вибороли ще 5 медалей.

Завдяки цьому збірна піднялась на 3 місце у медальному заліку серед всіх команд-учасниць, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Станом на передостанній день змагань Всесвітніх ігор-2022 українці отримали 39 нагород.

"Завдяки трьом золотим нагородам, у джиу-джитсу, воднолижному спорті та спортивній акробатиці, збірна України піднялась на третє місце у медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 у передостанній день змагань

16 липня у Бірмінгемі наші спортсмени здобули 5 медалей: 3 золотих, 1 срібну, 1 бронзову", – кажуть у відомстві.

 Призерки Всесвітніх ігор-2022. Фото: Міністерство молоді та спорту України

Переможці змагань за 16 липня:

Богдан Мочульський став чемпіоном з дижу-джитсу у ваговій категорії до 62 кг. Золота медаль стала другою – спортсмен вже вигравав на Всесвітніх іграх. Він також є дворазовим чемпіоном світу.

 Фото: Міністерство молоді та спорту України

Змагання зі стрибків на водних лижах виграв Данило Фільченко. Це друга поспіль нагорода на цих іграх – кілька днів тому він здобув "срібло" у фігурному катанні на водних лижах.

 Фото: Міністерство молоді та спорту України

У спортивній акробатиці у змаганнях чоловічих пар золоту медаль вибороли Богдан Пограничний та Данило Стецюк.

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