Українці вибороли ще 5 нагород у Всесвітніх іграх-2022: збірна піднялась на 3 позицію

За результатами 16 липня, передостаннього дня Всесвітніх ігор-2022, українці вибороли ще 5 медалей.
Завдяки цьому збірна піднялась на 3 місце у медальному заліку серед всіх команд-учасниць, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Станом на передостанній день змагань Всесвітніх ігор-2022 українці отримали 39 нагород.
"Завдяки трьом золотим нагородам, у джиу-джитсу, воднолижному спорті та спортивній акробатиці, збірна України піднялась на третє місце у медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 у передостанній день змагань
16 липня у Бірмінгемі наші спортсмени здобули 5 медалей: 3 золотих, 1 срібну, 1 бронзову", – кажуть у відомстві.
|Призерки Всесвітніх ігор-2022. Фото: Міністерство молоді та спорту України
Переможці змагань за 16 липня:
Богдан Мочульський став чемпіоном з дижу-джитсу у ваговій категорії до 62 кг. Золота медаль стала другою – спортсмен вже вигравав на Всесвітніх іграх. Він також є дворазовим чемпіоном світу.
|Фото: Міністерство молоді та спорту України
Змагання зі стрибків на водних лижах виграв Данило Фільченко. Це друга поспіль нагорода на цих іграх – кілька днів тому він здобув "срібло" у фігурному катанні на водних лижах.
|Фото: Міністерство молоді та спорту України
У спортивній акробатиці у змаганнях чоловічих пар золоту медаль вибороли Богдан Пограничний та Данило Стецюк.
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