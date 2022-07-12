Спортсменів з РФ та Білорусі навряд чи допустять до Оліміпіади-2024 у Франції

Росії та Білорусі загрожує заборона на участь у літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Тhe Guardian з посиланням на колишнього віце-президента Міжнародного олімпійського комітету Крейга Ріді.

Наразі більшість спортсменів цих країн не можуть брати участь у змаганнях, де розподіляються кваліфікаційні місця на Ігри у Парижі.

"За два роки до Олімпійських ігор починається кваліфікаційний період. У федерацій спорту є чітка інструкція, з я кою вони погодилися, що не будуть запрошувати росіян та білорусів для участі у заходах. Тому малоймовірно, що хтось з них може пройти кваліфікацію, окрім тих трьох видів спорту, в яких не діє заборона.

Але чи зможуть вони пройти кваліфікацію в них? Я не впевнений", – каже Ріді.

На думку Крейга Ріді, у РФ та Білорусі мало шансів повернутися у міжнародний спорт.

Спортсменів, які не пройдуть кваліфікаційні змагання, до Олімпійських ігор не допустять.

Навіть якщо до 2024 МОК скасує рішення про заборону для росіян і білорусів, виступити на Олімпіаді вони не зможуть.

"Ми не зможемо сказати тим, хто пройде кваліфікацію: "Вибачте, ми змінили правила", – говорить Крейг Ріді.

У лютому 2022 МОК рекомендував заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у світових змаганнях "з метою захисту їхньої чесності та безпеки усіх учасників".

Кріг Ріді каже, що через 4 місяця така позиція не втратила актуальності. Росіянам та білорусам у індивідуальному порядку дозволили брати участь лише у змаганнях з деяких видів спорту. Зокрема, йдеться про велоспорт, дзюдо та теніс.

Нагадаємо, після заборони виступати на міжнародних змаганнях, російські та білоруські спортсмени зверталися до спортивних організацій Казахстану з проханням прийняти їх до збірної цієї країни.

Україна закликає міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт засудив спроби окремих спортивних федерацій повернути росіян до міжнародних змагань, зокрема з дзюдо, бобслею, скелетону.