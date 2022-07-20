Одеса залишає Всесвітній Клуб Одеситів через росіян

Одеська міська рада припиняє взаємодію із Всесвітнім клубом одеситів.

Про це рішення написав мер Одеси Геннадій Труханов у Facebook.

Точкою неповернення стало те, що попри війну з Росією, переможцями літературного конкурсу, організованого клубом, стали російські письменники. В журі також були росіяни.

Реклама:

"Йдеться про підбиття підсумків Одеської міжнародної літературної премії імені Ісаака Бабеля, де російські письменники були як включені до складу журі, так і удостоєні дипломів.

Серед них, зокрема, є ті, хто дозволяв собі неоднозначні висловлювання на адресу України, а також співпрацював із росЗМІ, які відкрито підтримують дії Росії", – пояснив міський голова Одеси.

Фото: konoplizkaya / Depositphotos

Він додав, що Президентом клубу є письменник Михайло Жванецький.

У коментарях до цього допису погляди одеситів радикально розділилися.

На жаль, є чимало людей, які вважають таке рішення міського голови помилкою, але й українців, які підтримують – не менше.