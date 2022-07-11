Підтримував окупантів: в Одесі суд примусив чоловіка читати українську літературу про радянські репресії

У Одесі чоловіка, який поширював у соцмережі проросійські повідомлення, суд примусив прочитати твори української літератури про репресії в СРСР.
Відповідне рішення прийняв Приморський суд Одеси.
Чоловік під ім'ям "Владимир Устинов" поширював у російській соцмережі "Однокласники" антиукраїнські меседжі.
Він закликав до боротьби проти "київської влади нацистів", підтримував дії російських окупантів та закликав об'єднати східні та південні області в "Новоросію".
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Меседжі на підтримку РФ чоловік писав зокрема зі свого місця роботи – комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення".
Після обшуків у чоловіка вилучили телефон, з якого він сидів у "Однокласниках", суд визнав його винним у закликах до повалення державної влади.
Суд відправив чоловіка за ґрати на 5 років із випробувальним терміном в 3 роки.
У якості покарання чоловіка зобов'язали прочитати декілька творів з української літератури: "Тигролови" Івана Багряного, "Жовтий князь" Василя Барки та "Марія" Уласа Самчука.
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