Підтримував окупантів: в Одесі суд примусив чоловіка читати українську літературу про радянські репресії

У Одесі чоловіка, який поширював у соцмережі проросійські повідомлення, суд примусив прочитати твори української літератури про репресії в СРСР.

Відповідне рішення прийняв Приморський суд Одеси.

Чоловік під ім'ям "Владимир Устинов" поширював у російській соцмережі "Однокласники" антиукраїнські меседжі.

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Він закликав до боротьби проти "київської влади нацистів", підтримував дії російських окупантів та закликав об'єднати східні та південні області в "Новоросію".

Меседжі на підтримку РФ чоловік писав зокрема зі свого місця роботи – комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення".

Після обшуків у чоловіка вилучили телефон, з якого він сидів у "Однокласниках", суд визнав його винним у закликах до повалення державної влади.

Суд відправив чоловіка за ґрати на 5 років із випробувальним терміном в 3 роки.

У якості покарання чоловіка зобов'язали прочитати декілька творів з української літератури: "Тигролови" Івана Багряного, "Жовтий князь" Василя Барки та "Марія" Уласа Самчука.

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