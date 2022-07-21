У Роттердамі місцева влада закрила українську школу, де навчалися вимушені переселенці

У нідерландському місті Роттердам місцева влада закрила українську школу, в якій навчалися вимушені переселенці.
Дітей планували розподілити по місцевих школах без права навчатися за українською програмою. Одним з варіантів навіть була російська школа.
Однак після численних звернень батьків місцева влада дозволила формувати українські класи.
Про це "Українській правді. Життя" розповіла мама однієї з учениць та викладачка Інесса Пустовалова.
|У школі, яка фінансувалася місцевою владою, 4 місяці навчалися понад 300 дітей
Українська громада у Роттердамі налічує близько 4 тис. людей. Родинам з дітьми, які приїхали після початку війни, надали тут тимчасовий прихисток.
Спершу для освіти українських дітей міська влада надала приміщення у місцевій школі. У навчальному закладі викладали як місцеві, так і українські педагоги.
Інесса Пустовалова за фахом психологиня, до війни вона працювала у Київській малій академії учнівської молоді та керувала проєктом Школи лідерства та та фасилітаційних практик.
"Наші педагоги пройшли відбір і співбесіду, більшість з них володіє англійською мовою", – розповідає вона.
У школі, яка фінансувалася місцевою владою, 4 місяці навчалися понад 300 дітей. Вони займалися за українською освітньою програмою, а паралельно вивчали голландську.
Саме в цьому, за словами викладачки, полягала унікальність навчального закладу.
"У першій половині дня наші діти займалися онлайн у своїх рідних українських класах. Далі з ними займалися нідерландською, було 5 уроків на тиждень.
Окрім того, з дітьми працювали психолог, дефектолог та логопед. Проводилися уроки музики, мистецтва, фізкультури.
Додатково ми викладали українську мову, історію, літературу, біологію та хімію", – говорить Інесса Пустовалова.
|Проводилися уроки музики, мистецтва, фізкультури
Однак школа не мала ліцензії на навчання. Наприкінці навчального року у батьків взяли згоду на передачу персональних даних дітей в інші навчальні заклади, а українську школу вирішили закрити.
Українських дітей з нового року направлять у так звані міжнародні школи, де вони протягом двох років будуть вивчати тільки голландську мову. І лише після того, як вони здадуть тести на знання мови, їх зарахують у загальноосвітні заклади. Саме за такою схемою у Нідерландах навчаються біженці з Сирії, Вірменії та інших країн, де були озброєні конфлікти.
Одна зі шкіл, у яку хотіли розподілити українських дітей, є російською. Там працюють педагоги-росіяни, які не володіють українською. Спершу вони вивісили оголошення про набір російською мовою у ліфтах будинку, де проживає більшість українських родин.
"У мерії говорили, що російська школа – мультифункційна, в ній навчаються вірмени та грузини. То чому б українцям там не вчитися? Тобто вони не розуміють контекст ситуації", – говорить Пустовалова.
Після протестів батьків у російській школі повідомили, шо навчальний заклад закривається до 22 серпня, однак українських школярів все ж таки туди запрошують. Нове оголошення вже переписали українською мовою.
За словами Інесси Пустовалової, більшість переселенців з України не збираються залишатися у Нідерландах і планують повернутися на батьківщину після закінчення війни. Однак наразі їхні діти будуть позбавлені можливості навчатися за українською програмою.
|Українська громада з мером Роттердама
9 липня 2022 року українську школу у Роттердамі закрили остаточно, незважаючи на протести батьків.
Утім, муніципалітет відповів на офіційне звернення батьків, запевнивши, що у школі, яка до закриття була російською, і куди можуть розподілити дітей, планується робота українських асистентів та вчителів.
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Однак кількість дітей, які прийдуть до цієї школи, повинна бути достатня для формування класів.
|Група активістів батьків та педагогів
Тобто, на співбесіді батьки повинні вказати, що у дітей є потреба у вивченні української програми та мови, саме від цього залежить кількість вчителів і класів з українськими дітьми.
"У відповіді влади зазначено, що жодна школа з російською програмою та російськими вчителями не буде залучена до роботи з українцями. Це вже перемога нашої громади. Ми показали, що з нами потрібно рахуватися, і якби ми не зібрали підписи, то так би і лишилося все, як було", – каже Інесса Пустовалова.
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