У Роттердамі місцева влада закрила українську школу, де навчалися вимушені переселенці

У нідерландському місті Роттердам місцева влада закрила українську школу, в якій навчалися вимушені переселенці.

Дітей планували розподілити по місцевих школах без права навчатися за українською програмою. Одним з варіантів навіть була російська школа.

Однак після численних звернень батьків місцева влада дозволила формувати українські класи.

Про це "Українській правді. Життя" розповіла мама однієї з учениць та викладачка Інесса Пустовалова.

У школі, яка фінансувалася місцевою владою, 4 місяці навчалися понад 300 дітей

Українська громада у Роттердамі налічує близько 4 тис. людей. Родинам з дітьми, які приїхали після початку війни, надали тут тимчасовий прихисток.

Спершу для освіти українських дітей міська влада надала приміщення у місцевій школі. У навчальному закладі викладали як місцеві, так і українські педагоги.

Інесса Пустовалова за фахом психологиня, до війни вона працювала у Київській малій академії учнівської молоді та керувала проєктом Школи лідерства та та фасилітаційних практик.

"Наші педагоги пройшли відбір і співбесіду, більшість з них володіє англійською мовою", – розповідає вона.

У школі, яка фінансувалася місцевою владою, 4 місяці навчалися понад 300 дітей. Вони займалися за українською освітньою програмою, а паралельно вивчали голландську.

Саме в цьому, за словами викладачки, полягала унікальність навчального закладу.

"У першій половині дня наші діти займалися онлайн у своїх рідних українських класах. Далі з ними займалися нідерландською, було 5 уроків на тиждень.

Окрім того, з дітьми працювали психолог, дефектолог та логопед. Проводилися уроки музики, мистецтва, фізкультури.

Додатково ми викладали українську мову, історію, літературу, біологію та хімію", – говорить Інесса Пустовалова.

Проводилися уроки музики, мистецтва, фізкультури

Однак школа не мала ліцензії на навчання. Наприкінці навчального року у батьків взяли згоду на передачу персональних даних дітей в інші навчальні заклади, а українську школу вирішили закрити.

Українських дітей з нового року направлять у так звані міжнародні школи, де вони протягом двох років будуть вивчати тільки голландську мову. І лише після того, як вони здадуть тести на знання мови, їх зарахують у загальноосвітні заклади. Саме за такою схемою у Нідерландах навчаються біженці з Сирії, Вірменії та інших країн, де були озброєні конфлікти.

Одна зі шкіл, у яку хотіли розподілити українських дітей, є російською. Там працюють педагоги-росіяни, які не володіють українською. Спершу вони вивісили оголошення про набір російською мовою у ліфтах будинку, де проживає більшість українських родин.

"У мерії говорили, що російська школа – мультифункційна, в ній навчаються вірмени та грузини. То чому б українцям там не вчитися? Тобто вони не розуміють контекст ситуації", – говорить Пустовалова.

Після протестів батьків у російській школі повідомили, шо навчальний заклад закривається до 22 серпня, однак українських школярів все ж таки туди запрошують. Нове оголошення вже переписали українською мовою.

За словами Інесси Пустовалової, більшість переселенців з України не збираються залишатися у Нідерландах і планують повернутися на батьківщину після закінчення війни. Однак наразі їхні діти будуть позбавлені можливості навчатися за українською програмою.

Українська громада з мером Роттердама

9 липня 2022 року українську школу у Роттердамі закрили остаточно, незважаючи на протести батьків.

Утім, муніципалітет відповів на офіційне звернення батьків, запевнивши, що у школі, яка до закриття була російською, і куди можуть розподілити дітей, планується робота українських асистентів та вчителів.

Однак кількість дітей, які прийдуть до цієї школи, повинна бути достатня для формування класів.

Група активістів батьків та педагогів

Тобто, на співбесіді батьки повинні вказати, що у дітей є потреба у вивченні української програми та мови, саме від цього залежить кількість вчителів і класів з українськими дітьми.

"У відповіді влади зазначено, що жодна школа з російською програмою та російськими вчителями не буде залучена до роботи з українцями. Це вже перемога нашої громади. Ми показали, що з нами потрібно рахуватися, і якби ми не зібрали підписи, то так би і лишилося все, як було", – каже Інесса Пустовалова.