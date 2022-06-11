Як випускникам шкіл отримати атестат за кордоном? Відповідь МОН

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 червня 2022

Випускники шкіл, які вимушено виїхали за кордон, зможуть отримати документ про освіту в дипломатичних установах України в інших країнах.

Порядок вручення атестатів вже узгодили між собою Міністерство освіти і науки та Міністерство закордонних справ.

Документи про закінчення базової або повної середньої освіти видаватимуть в дипустановах за заявою, яку потрібно подавати до своєї школи.

Заяву можуть подати батьки, опікуни, родичі, повнолітній випускник та в окремих випадках неповнолітні здобувачі освіти.

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Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

Директор школи зі свого боку має протягом п'яти днів після отримання заяви сформувати пакет документів із атестатом, який потім передадуть до відповідної дипустанови у країні, в якій знаходиться випускник.

Зразки заяв можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у МОН також розповіли, що випускники шкіл з окупованих територій матимуть можливість вступити до українських вишів без мультипредметного тесту.

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Як випускникам шкіл отримати атестат за кордоном? Відповідь МОН
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