Як випускникам шкіл отримати атестат за кордоном? Відповідь МОН

Випускники шкіл, які вимушено виїхали за кордон, зможуть отримати документ про освіту в дипломатичних установах України в інших країнах.
Порядок вручення атестатів вже узгодили між собою Міністерство освіти і науки та Міністерство закордонних справ.
Документи про закінчення базової або повної середньої освіти видаватимуть в дипустановах за заявою, яку потрібно подавати до своєї школи.
Заяву можуть подати батьки, опікуни, родичі, повнолітній випускник та в окремих випадках неповнолітні здобувачі освіти.
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Директор школи зі свого боку має протягом п'яти днів після отримання заяви сформувати пакет документів із атестатом, який потім передадуть до відповідної дипустанови у країні, в якій знаходиться випускник.
Зразки заяв можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, у МОН також розповіли, що випускники шкіл з окупованих територій матимуть можливість вступити до українських вишів без мультипредметного тесту.
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