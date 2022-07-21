Тільки 11% українських шкіл мають власні укриття – ДСНС

Наразі лише 11% закладів освіти мають власні споруди цивільного захисту. Основну частину учнів та педагогів у випадку повітряної тривоги доведеться розміщати у найпростіших укриттях.

Про це заявив керівник Державної служби надзвичайних ситуацій України Сергій Крук під час наради з керівниками обласних адміністрацій та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами Крука, до початку офлайн-навчання наразі готові лише 23% освітніх закладів країни.

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Очільник ДСНС закликав підвищити темпи підготовки закладів освіти та прискорити проведення комісійних обстежень будівель і споруд.

"Сприятиме цьому, і рішення Міносвіти та місцевих влад щодо того, які саме заклади освіти та на яких територіях планують працювати у звичному режимі, а які – дистанційно. Зокрема, це стосується Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, частково – Сумської та Чернігівської областей", – зазначає Сергій Крук.

У ДСНС також констатували, що на початку 2022 року споруди цивільного захисту забезпечували укриття не більше ніж 10% населення країни.

"Однак після 24 лютого всі ми опинилися у новій реальності, коли захисту потребує практично все населення України, зокрема, й школярі та студентство", – каже голова ДСНС.

Нагадємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, як в Україні розпочнеться навчання з 1 вересня. Він зазначив, що при місцевій владі зараз створені комісії для обстеження укриття. До її складу обов'язково входить представник ДСНС.

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Якщо при школі укриття немає, комісія розглядає питання використання споруд подвійного призначення, зокрема, підвалів суміжних будівель або спорудження фортифікаційних укриттів.