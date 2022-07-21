Тільки 11% українських шкіл мають власні укриття – ДСНС

Наразі лише 11% закладів освіти мають власні споруди цивільного захисту. Основну частину учнів та педагогів у випадку повітряної тривоги доведеться розміщати у найпростіших укриттях.

Про це заявив керівник Державної служби надзвичайних ситуацій України Сергій Крук під час наради з керівниками обласних адміністрацій та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами Крука, до початку офлайн-навчання наразі готові лише 23% освітніх закладів країни.

Очільник ДСНС закликав підвищити темпи підготовки закладів освіти та прискорити проведення комісійних обстежень будівель і споруд.

"Сприятиме цьому, і рішення Міносвіти та місцевих влад щодо того, які саме заклади освіти та на яких територіях планують працювати у звичному режимі, а які – дистанційно. Зокрема, це стосується Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, частково – Сумської та Чернігівської областей", – зазначає Сергій Крук.

У ДСНС також констатували, що на початку 2022 року споруди цивільного захисту забезпечували укриття не більше ніж 10% населення країни.

"Однак після 24 лютого всі ми опинилися у новій реальності, коли захисту потребує практично все населення України, зокрема, й школярі та студентство", – каже голова ДСНС.

Нагадємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, як в Україні розпочнеться навчання з 1 вересня. Він зазначив, що при місцевій владі зараз створені комісії для обстеження укриття. До її складу обов'язково входить представник ДСНС.

Якщо при школі укриття немає, комісія розглядає питання використання споруд подвійного призначення, зокрема, підвалів суміжних будівель або спорудження фортифікаційних укриттів.