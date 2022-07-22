З України до РФ депортували 5100 дітей: вдалось повернути менше 50

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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22 липня 2022

Російські окупанти від початку повномасштабної війни вивезли до РФ 5100 дітей.

Такі дані озвучила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі телемарафону 22 липня.

"Заявки продовжують надходити щодня і тому я закликаю всіх повідомляти про випадки викрадення дітей до Національного інформаційного бюро

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Це дозволить нам розпочати пошукові дії щодо конкретної дитини", – розповіла вона.

Фото:Ruslan-Lytvyn/Depositphotos

За словами Герасимчук, у цьому списку усі діти є ідентифікованими, з іменами і прізвищами.

Зібрані дані Україна передає Червоному хресту та іншим міжнародним організаціям, які допомагають встановити місцезнаходження дітей.

"На жаль, в України немає доступу до окупованих територій та РФ, тому ми звертаємось до Червоного хреста і інших організацій не з проханням повернути, бо вони можуть тільки здійснити розшукові дії і повідомити нам, де вони знаходяться", – наголосила уповноважена.

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Викрадені діти є не тільки сиротами, інколи їх вивозять разом з батьками чи родичами, або примусово розлучають з ними.

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Уповноважена розповіла про історію повернення 11 річного хлопчика Сашка, який разом з мамою перебував в Маріуполі.

Хлопчик та жінка потрапили під обстріл і були змушені звернутись за медичною допомогою. Російські військові після цього примусово перемістили їх на окуповані території в Донецькій області.

Там маму просто вигнали з лікарні під дулом автомата, вона досі знаходиться в розшуку, з нею нема зв'язку.

Хлопчику вдалось зв'язатись з бабусею, згодом він повернувся на лікування до України.

"Усього до України 46 дітей вдалось повернути, кожного разу це окрема спецоперація, єдиного алгоритму немає і скоріше за все не буде", – зазначила Герасимчук.


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