Вам російською чи солов’їною? У соцмережах вибухнув скандал навколо допису викладача про мову

У соціальних мережах з’явився скрін опитування колишнього викладача Київського політехнічного інституту Дмитра Насирова, де він пропонував студентам обрати, якою мовою йому проводити заняття.

"Ви би хотіли лекції з розподільчих систем слухати російською, як живу розповідь з англомовними термінами, чи сухо та убого, але солов’їною", – написав він та додав голосування "Хочу солов’їною" з варіантами відповідей "так" і "ні".

Скрін зі сторінки викладача виклав у Facebook Остап Українець, він також з’явився у одному з Теlegram-каналів КПІ.

Реклама:

Однак оригіналу цього допису наразі немає: профілі Дмитра Насирова у Facebook та Instagram закриті.

Скрін скандального допису

Директор департаменту якості освітнього процесу КПІ Олексій Жученко у коментарі "Українській правді. Життя" заявив, що асистент кафедри математичних методів системного аналізу Дмитро Насиров не працює у навчальному закладі з 1 липня 2022 року у зв’язку із закінченням трудового договору на цей навчальний рік. Відновлювати трудові стосунки з цим викладачем виш не збирається.

"Позиція університету – єдина, ми завжди засуджували будь-які порушення законодавства, зокрема мовного. Що стосується конкретного випадку, то дана особа була звільнена з університету і наразі КПІ не має трудових відносин з цим викладачем. І про це є відповідний наказ", – каже Жученко.

За його словами, студенти не можуть обирати мову викладання.

"Єдина мова, якою здійснюється освітній процес, є державна", – зазначає директор департаменту.

Реклама:

Голова студентського профкому КПІ Ігор Степанюк вважає історію з дописом Насирова дивною і неприємною.

"Мова викладання у КПІ – українська, про це знають всі викладачі, і це, якщо я не помилаюся, прописано в їхніх контрактах.

Тому обговорювати, якою мовою викладати – немає сенсу. І, звісно, таке зневажливе ставлення до української мови неприпустиме.

Ми завжди займали проукраїнську позицію, і прикро, що серед працівників трапляються такі україноненависники", – говорить він.

Окрім того, у виші кажуть, що допис Насирова про мову – старий, йому багато років. Принаймні так відповіли у пресслужбі КПІ на один з постів щодо викладача.

Але у студентській групі стверджують, що текст та опитування про мову викладач додав 21 липня 2022 і публікують відповідний скріншот.

Також невідомо, де саме опублікував Насиров скандальний сторіз: публічно на своїй сторінці, чи це був закртий допис для студентів.

Керівник кафедри, де працював Насиров, Павло Касьянов пояснив студентам, що цей викладач не мав викладацького навантаження у весняному семестрі 2021/22 років.

Дисципліни цього педагога викладаються лише в осінньому семестрі.

"Відповідно слід відзначити дещо запізнілу реакцію студентської спільноти на можливий кричущий факт порушення Закону України. Хочемо відзначити, що своєчасне реагування на обурливі і навіть ганебні вчинки учасників освітнього процесу, спільна праця в цьому напрямку студентів та викладачів значно сприятиме покращенню якості освітнього процесу", – написав завідувач кафедри.

З самим Дмитром Насировим "Українській правді. Життя" зв’язатися не вдалося.