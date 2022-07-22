Незалежне тестування для вчителів: реєстрація розпочнеться у серпні

Вчителі мають проходити незалежне оцінювання що три роки.

У 2022 році реєстрація на тестування розпочнеться 1 серпня, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

Подати документи можна бути у 2 етапи:

основний (1– 08 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

додатковий (9–15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2500 учителів).

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На проходження тесту зі 100 завдань з однією правильною відповіддю відведено 180 хвилин.

Місце, дату і час для проведення незалежного тестування буде зазначено в листах-викликах. Їх розмістять в особистих кабінетах учасників не пізніше 2 вересня 2022 року.

Результати незалежного тестування будуть відомі до 28 вересня 2022 року.

До речі, кількість місць для проходження тестування вчителями початкових класів обмежена. Щойно до центру якості освіти надійде 2,5 тисячі заявок – реєстрацію на 2022 рік закриють. З датою тестування вже визначились – воно відбудеться 10 вересня.

Сертифікацію для вчителів затвердили у 2019 році. Вона є добровільною, тож педагог може відмовитися від участі у ній на будь-якому її етапі.

Процес складається з 3 етапів:

незалежного тестування;

самооцінювання власної педагогічної майстерності;

вивчення практичного досвіду роботи інших учасників.

У разі успішного проходження сертифікації, вчитель може отримати надбавку у 20% до зарплати протягом 3 років.