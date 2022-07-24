Українці проїдуть на велосипедах через Європу, щоб зібрати гроші на реанімобілі

Двоє українців планують проїхати 2,5 тисячі кілометрів на велосипедах Європою, щоб зібрати гроші на реанімобілі для України.
Про це розповіли в організації United Ukraine Fellowship.
Учасники масштабного велопробігу – Андрій Вельгош зі Львова, який понад 20 років живе у Лондоні та 67-річний геолог Микола Мандзяк.
Волонтери вирушать у веломандрівку 24 липня і мають намір відвідають 15 міст у п’яти європейських країнах:
- Польщі,
- Чехії,
- Німеччині,
- Франції,
- Британії.
|Зображення: United Ukraine Fellowship
Акція триватиме протягом 15 днів. За цей час українці планують зібрати достатньо кошів, аби придбати для України 15 карет швидкої допомоги та нагадати людям, що у центрі Європи все ще триває війна. Завершиться велопробіг у Лондоні 7 серпня.
"Ми проїдемо велосипедом тисячі кілометрів, аби розказати світу, що війна не десь далеко, вона на відстані велосипедної мандрівки. Лише здається, що ракети влучають у житлові квартали та торгові центри – десь на іншому краю світу. Ракети, які обривають життя цивільних і військових - ближче, ніж ви думаєте.
Ми за 15 днів доведемо, що цю відстань можна подолати велосипедом. А якщо на танку? Це справа кількох днів. А якщо літаком? Вони прибудуть за кількох годин. А якщо ракета? То у вас на порятунок – кілька хвилин", – наголошує Андрій.
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За словами учасника велопробігу, наразі Україна потребує 100 реанімобілів, однак вони разом з напарником сподіваються назбирати принаймні на 15.
Усі охочі зможуть підтримати волонтерів донатами. Задля мотивації організатори обіцяють пам’ятну брендовану футболку за кожен донат від 100 євро.
"Ми не збираємо на кулі і зброю. Українці не потребують хліба. Але вони надзвичайно потребують реанімобілі в місцях бойових дій. Один реанімобіль може врятувати сотні життів", – підкреслив Вельгош.
Крім того, учасники велопробігу везтимуть із собою бойовий прапор, що їм передали велосипедисти із зони бойових дій на Донеччині.
В організації зауважили, що, за іронією долі, лінія фронту в Україні дорівнює 2500 кілометрів, що приблизно відповідає відстані яку проїдуть волонтери від Краківця до Лондона.
Також організація оприлюднила графік курсування велопробігу:
Польща
24.07 Ряшів
25.07 Краків
Чехія
26.07 Острава
27.07 Брно
28.07 Прага
29.07 Пльзень
Німеччина
30.07 Нюрнберг
31.07 Штутгарт
Франція
1.08 Страсбург
2.08 Нансі
3.08 Вітрі-ле-франсуа
4.08 Париж
5.08 Дьєпп
Британія
6.08 Брайтон
7.08 Лондон
Охочі можуть підтримати ініціативу збору коштів на реанімобілі.