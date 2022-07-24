Танкістки та артилеристки: у Міноборони розповіли, скільки жінок служать у ЗСУ

Яна Осадча журналіст
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24 липня 2022

У Збройних силах України служать понад 38 тисяч жінок, 7 тис. з них пішли у армію після початку повномасштабної війни.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на Другому саміті перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві.

"Також є цивільні жінки, які у ЗСУ працюють. Тобто, загалом у ЗСУ – понад 50 тисяч жінок. За цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних Силах серед країн-членів НАТО", – каже вона.

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За словами заступниці міністра, в Україні було два сплески збільшення кількості жінок у армії: у 2014-му і у 2022-му.

 Ганна Маляр на саміті

"Це такий характер української жінки. Вона сама заходить у Збройні сили і займає там своє почесне місце", – говорить Маляр.

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Заступниця міністра розповіла, що на початку війни жінки у армії стикалися з певними проблемами. Зокрема, не до всіх військових професій можна було залучати жінок. Однак тепер жінка в армії сама може вирішувати, чим їй там займатися.

Наразі у ЗСУ є танкістки, артелиристки і навіть унікальна інструкторка з глибоководного військового дайвінгу.

Також жінки зіткнулися з тим, що армійський побут пристосований виключно для чоловіків.

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Ганна Маляр запевнила, що у Міноборони "взяли прямий курс", щоб зробити службу жінок у ЗСУ якомога комфортнішою.

Нагадаємо, уперше в історії Збройних сил України для жінок, які служать в армії, створять уніфіковану жіночу військову форму.


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