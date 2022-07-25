Більшість вчителів, які знаходяться за кордоном, планують повертатися в Україну – опитування

87% вчителів, які наразі перебувають за кордоном, планують повернутися в Україну. Зокрема, 14% до – початку навчального року, якщо в школі, де вони працюють, відновлять очне навчання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Державною службою якості освіти.

Передумовами повернення додому респонденти найчастіше називають:

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закінчення бойових дій;

безпекова ситуація в регіоні та країні;

бажання працювати в Україні.

11,4% педагогів наразі не ухвалили рішення щодо повернення в Україну здебільшого через такі причини:

нестабільна ситуація;

відсутність житла;

хвилювання за здоров’я та психологічний стан власних дітей;

різке зменшення заробітної плати;

бажання набути нового професійного досвіду, вивчити мову й здобути нові знання.

1,6% респондентів зазначили, що не планують повертатися в Україну через відсутність житла та сімейні обставини.

З респондентів, які планують повернутися в Україну, 97% зазначили, що продовжать свою педагогічну діяльність, 2% – не визначилися, а 1% не мають такого бажання.

Педагогічні працівники, з якими проведено інтерв’ю, перебувають за кордоном від двох до чотирьох місяців (станом на червень 2022 року).

Найбільша кількість респондентів перебуває в Польщі – 93 особи (29,5% від загальної кількості респондентів), Німеччині – 85 осіб (27%), Чехії – 20 осіб (6,3%), Словаччині – 13 осіб (4,1%), Болгарії – 12 осіб (3,8%), Франції – 11 осіб (3,5%), Італії, Нідерландах – по 9 осіб (по 2,9%), Австрії – 8 осіб (2,5%), Великій Британії, Литві – по 7 осіб (2,2%).

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Педагогічний стаж респондентів варіюється від 1 до 52 років: до 5-ти років включно – 44 особи (14%), 6-10 років – 55 осіб (17,5%), 11-15 років – 64 особи (20,3%), 16-20 років – 47 осіб (14,9%), 21-25 років – 36 осіб (11,4%), 26-30 років – 29 осіб (9,2%), понад 30 років – 40 осіб (12,7%).