У 98 років померла зв'язкова та медсестра ОУН Ванда Горчинська

У віці 98 років померла Ванда Горчинська (Демчук) – зв’язкова та медсестра Організації українських націоналістів, учасниця Норильського повстання.

Видатна дисидентка пішла з життя 24 липня.

Сумну звістку повідомив онук жінки Тарас Демчук у Twitter.

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"Померла моя бабця Ванда Демчук (Горчинська) "Домовина" 05.07.1924-24.07.2022. Зв'язкова і медсестра УПА, кавалер ордену кн.Ольги 3 ступеня і найдобріша людина. Спи спокійно", – написав Демчук.

Фото: "Суспільне"

Ванда Горчинська народилася 5 липня 1924 року у Копичинцях Чортківського району.

У віці 18 років вона стала членкинею ОУН.

Жінка мала псевдо "Домовина", бо вміла зберігати таємниці, пише "Суспільне".

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Ванда працювала зв’язковою, друкаркою, медсестрою, поки одна із посестер не видала її НКВДистам.

У 1946 році Ванду заарештували й засудили до 15 років таборів.

Вона була учасницею Норильського повстання 1953 року, у таборах подружилася з двоюрідною сестрою Степана Бандери.

Після повернення до Копичинців, у віці 35 років, Ванда зустріла свого чоловіка Романа Демчука.

У 2018 році Ванду Горчинську нагородили Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Жінка мала двох дітей, трьох онуків та правнука.