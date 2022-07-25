У 98 років померла зв'язкова та медсестра ОУН Ванда Горчинська 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 липня 2022

У віці 98 років померла Ванда Горчинська (Демчук) – зв’язкова та медсестра Організації українських націоналістів, учасниця Норильського повстання.

Видатна дисидентка пішла з життя 24 липня.

Сумну звістку повідомив онук жінки Тарас Демчук у Twitter.

"Померла моя бабця Ванда Демчук (Горчинська) "Домовина" 05.07.1924-24.07.2022. Зв'язкова і медсестра УПА, кавалер ордену кн.Ольги 3 ступеня і найдобріша людина. Спи спокійно", – написав Демчук.

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 Фото: "Суспільне"

Ванда Горчинська народилася 5 липня 1924 року у Копичинцях Чортківського району. 

У віці 18 років вона стала членкинею ОУН.

Жінка мала псевдо "Домовина", бо вміла зберігати таємниці, пише "Суспільне". 

Ванда працювала зв’язковою, друкаркою, медсестрою, поки одна із посестер не видала її НКВДистам.

У 1946 році Ванду заарештували й засудили до 15 років таборів. 

Вона була учасницею Норильського повстання 1953 року, у таборах подружилася з двоюрідною сестрою Степана Бандери.

Після повернення до Копичинців, у віці 35 років, Ванда зустріла свого чоловіка Романа Демчука. 

У 2018 році Ванду Горчинську нагородили Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Жінка мала двох дітей, трьох онуків та правнука.

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