Повз Землю наприкінці липня пролетять два великих астероїди

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 липня 2022

Два помірно великих космічних тіла, розміром з будинок, пролетять повз Землю 29 та 30 липня.

Про це повідомляють на сайті NASA.

Перший астероїд має 122 метри в діаметрі. Він триматиметься на відстані 2,8 млн кілометрів від Землі. Це приблизно як 7 відстаней від нашої планети до Місяця, пише Newsweek.

Цікаво, що швидкість цього небесного тіла у 17 разів перевищуватиме швидкість кулі, яку випустили з рушниці.

 Фото: magann / Depositphotos

Другий астероїд є трохи більшим – 283 метри, але й летітиме на відстані 6,9 мільйона кілометрів від нашої планети. Цей камінь за розміром як міст Золоті Ворота в Сан-Франциско.

Проте жоден з цих об'єктів не викликає занепокоєння у міжнародній космічній агенції. Астрономам відомо про понад 29 тисяч різних астероїдів, але зіткнення з ними у найближчі століття науковці не прогнозують.

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