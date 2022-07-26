Повз Землю наприкінці липня пролетять два великих астероїди

Два помірно великих космічних тіла, розміром з будинок, пролетять повз Землю 29 та 30 липня.

Про це повідомляють на сайті NASA.

Перший астероїд має 122 метри в діаметрі. Він триматиметься на відстані 2,8 млн кілометрів від Землі. Це приблизно як 7 відстаней від нашої планети до Місяця, пише Newsweek.

Реклама:

Цікаво, що швидкість цього небесного тіла у 17 разів перевищуватиме швидкість кулі, яку випустили з рушниці.

Фото: magann / Depositphotos

Другий астероїд є трохи більшим – 283 метри, але й летітиме на відстані 6,9 мільйона кілометрів від нашої планети. Цей камінь за розміром як міст Золоті Ворота в Сан-Франциско.

Проте жоден з цих об'єктів не викликає занепокоєння у міжнародній космічній агенції. Астрономам відомо про понад 29 тисяч різних астероїдів, але зіткнення з ними у найближчі століття науковці не прогнозують.