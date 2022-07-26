"Б'юся, як риба об лід": багатодітна матір з Черкащини тримає тил і збирає гроші на машину для чоловіка

ОНОВЛЕНО 27.08.2022

Тетяна Бричка із смт Драбів, що на Черкащині, тримає тил, поки її чоловік захищає Україну на фронті. Жінка не лише виховує чотирьох дітей та доглядає за досить великим господарством, але й паралельно збирає кошти на речі, які вкрай необхідні її коханому на фронті.

Тетяна розповіла "УП. Життя", хто їй допомагає у цій місії.

Реклама:

Її чоловік, Віктор, до повномасштабної війни працював комбайнером. Щойно Росія напала на Україну, він вирішив піти на фронт добровольцем. Тетяна зізнається, що просила його трохи почекати.

"Мій чоловік пішов 25 лютого. Взяв військовий квиток і пішов до військкомату. Сказав: "Піду захищати, не буду я сидіти вдома". Я його просила, щоб він поки що не йшов, оскільки у нас четверо діток, але він відповів, що піде і буде воювати", – розповідає жінка.

За її словами, збирали чоловіка самостійно: купили за свої кошти бронежилет, каску, форму та кросівки. Щоправда, потім Віктору видали і бронежилет, і каску, тож вдома тепер є "запасні".

Віктор, чоловік Тетяни. Фото: Тетяна Бричка

Зараз Тетяна докладає чимало зусиль, щоб зібрати гроші на тепловізор для чоловіка. Це її друга спроба купити коштовний прилад.

"Перший раз почала збирати на тепловізор, але купити не вдалося. Назбирала тільки 22 тисячі гривень. На ці кошти купила три монокуляри для хлопців", – розповідає жінка.

Зрозумівши, що самотужки зібрати необхідну суму не вдасться, жінка пішла просити допомоги до начальника її чоловіка. Останній пообіцяв, що сам купить тепловізор, а їй порадив використати зібрані 22 тисячі на щось інше. Тетяна каже, що того дня одразу пішла й замовила цифрові пристрої нічного бачення, які також потрібні військовим, – монокуляри.

Реклама:

Монокуляри, які Тетяна купила на зібрані кошти. Фото: Тетяна Бричка

Після місяця очікувань обіцяного тепловізора від директора підприємства, де працював Віктор, не було.

"Коли я подзвонила і спитала, директор сказав, що поки мій чоловік не на передовій (а він був за 15 кілометрів від білоруського кордону), то вони нічого не дадуть", – згадує жінка.

Тоді Тетяна, хоч і розчарована, але з новими силами почала заново збирати кошти на тепловізор. Жінка для цієї мети робить усе можливе:

"Прошу у соцмережі, у своїх друзів і знайомих. Також продаю квіти зі свого саду і докладаю власні кошти до тепловізора. Я цим взагалі не займаюся. Для душі їх (квіти) саджаю. Мої дівчатка-квітникарочки теж продають квіти і пересилають ці кошти мені".

Тетяна тримає тил, поки її чоловік захищає Україну на фронті

Також Тетяна зверталася за допомогою до великих благодійних організацій. Зокрема, писала у фонди Сергія Притули та Олексія Оскера. Однак, відповіді він них не отримала.

"Потім я побачила "маленьких" волонтерів і почала звертатися до них. Двоє з них відгукнулися. Це Ольга Тимченко та Олександр Косян. Вони почали поширювати мої пости і писати, що я не шахрайка, а збираю кошти для свого чоловіка.

У місцевому "білому домі" (ОТГ) мені допомогли рюкзаком і тактичними перчатками для чоловіка, деякими медикаментами", – розповідає жінка.

Тетяні допомагає її сестра Наталія Колодонос, яка "підняла на вуха" усіх своїх подруг.

"Стукаємо в усі двері і б'ємося як риба об лід", – наголошує жінка.

Нині дружині Віктора вдалося зібрати 63 тисячі гривень на тепловізор, що може зберегти йому життя.

"Ще не вистачає близько 20 тисяч. Мені б хоча б 10 ще, решту я своїми можу докласти", – каже вона.

За її словами, найбільший внесок зробила матір загиблого воїна.

"Вона побачила, що я збираю кошти. Взяла номер, зателефонувала мені і запропонувала допомогу. Ця жінка дала велику суму – 30 тисяч гривень. Я казала, що не можу взяти такі великі гроші. Тим більше, що вона втратила сина. А вона відповіла, що їй буде легше, якщо допоможе хлопцям. Сказала, що знає мого чоловіка", – розповідає жінка.

Наразі тепловізор – ключова і поки що єдина мета збору коштів. Проте Тетяна не виключає, що, у разі потреби, буде й надалі робити все, щоб допомагати чоловікові в тилу.

"А якщо нічого не буде потрібно, то буду сама допомагати людям, які збиратимуть кошти на щось потрібне для військових", – каже вона.

Тетяна – справжня героїня, хоча не носить військової форми й не тримає у руках зброю. Зараз жінка займається вихованням дітей та доглядає чимале господарство:

"У мене дуже багато роботи. Живу в селі, маю четверо дітей, три корови, п'ять свиней, качки, кури, кролі, город. Також продаю на базарі молочні продукти власного виробництва. Так заробляю собі на життя".

Тетяна з дітьми

Тетяна зізнається, що їй зараз дуже важко: і морально і фізично. Проте вона не збирається впадати у відчай:

"Дуже важко, але все буде добре. Інколи сили покидають, але кажу собі: "Так, вставай і пішла бігом, бо зима спитає, що літом робили".

UPD: "Тепловізор – є, тепер збираю на машину для бригади чоловіка"

Завдяки волонтерам, журналістам та небайдужим українцям багатодітній Тетяні, чий чоловік захищає країну, вдалося зібрати кошти не лише на тепловізор, але й купити інші речі, яких дуже не вистачає на фронті.

Станом на 27 серпня жінка на зібрані кошти придбала:

плитоноску,

тактичні окуляри,

генератор,

зарядний пристрій до акумуляторів,

підсилювач мобільного зв'язку,

каремат,

палатки.

Частина речей, які Тетяна придбала для чоловіка та його бригади

Тепер жінка збирає кошти на автомобіль для бригади, де служить чоловік.

"Я злякалась, що люди так багато прислали грошей. Придбала необхідне для бригади, де служить мій чоловік. Тепер збираю на автомобіль. Я і подумати не могла, що буду збирати кошти на машину", – каже Тетяна.

Жінці вдалося зібрати уже трохи більше 250 тисяч гривень. Каже, щоб купити повнопривідний пікап або джип, необхідно ще близько 60 тисяч.

"Машина необхідна для того, щоб можна було переміститися і від'їхати з позицій", – говорить Тетяна.