На відновлення української природи після бойових дій знадобляться десятки років – екологи

Для того, щоб українська природа оговталася від війни, знадобляться десятиріччя.

Відновлення степу на півдні України займе щонайменше 50 років, це заявили чеські та українські екологи, повідомляє чеське видання "Blesk".

"Різні екосистеми мають різний час відновлення, наприклад, відновлення споконвічного степу в природоохоронних територіях на півдні України займе 50 років", – вважає програмний координатор проєкту "Україна" екологічної організації "Арніка" Марцела Черночова.

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За її словами, деякі екосистеми, популяції деяких тварин і рослин були знищені настільки, що ми можемо втратити їх безповоротно.

"Наприклад, через Україну проходять важливі міграційні шляхи низки видів птахів", – зазначає Чернохова.

Експертка каже, що катастрофа посилюється з кожним додатковим вибухом, а також нерозірваними боєприпасами, мінами чи уламками військової техніки.

"За оцінками, це вже 214 тисяч тон металобрухту", – каже Чернохова.

Найбільше непокоїть переміщення важкої військової техніки та обстріли, які спричиняють пожежі. Це призводить до величезних проблем на місцевому та регіональному рівнях, особливо на півдні та сході країни.

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Особливо складна ситуація склалася на Донбасі, де під обстріл часто потрапляють нафтопереробні заводи і склади.

"Таким чином, вибухи, пожежі чи затоплення постраждалих територій забруднюють воду, повітря та ґрунт небезпечними речовинами, які можуть залишатися в навколишньому середовищі десятиліттями", – говорить прессекретар Greenpeace Лукаш Грабек.

За словами українського еколога Олексія Ангурця, у Луганській та Харківській областях зафіксовано кілька нападів на промислові об’єкти та витік небезпечних речовин. Він каже, що розрахунковий викид забруднюючих речовин внаслідок бомбардувань і обстрілів нафтосховищ з початку війни вже перевищив 290 тис. тон: таку кількість забруднюючих речовин великий металургійний завод викидає за півтора року.

Водночас забруднене повітря – проблема не лише України, воно може "помандрувати" й у сусідні країни.

"Це залежить від типу забруднення, напрямку та швидкості вітру", – пояснила Чернохова.

Серйозною проблемою є й забруднення ґрунту. Окрім пожежі, граната чи снаряд, що розірвався, покриє місце й околиці вибуху важкими металами. Проте, ґрунт отруюється не тільки ними. Наприклад, витік палива від попадання або рухомого військового обладнання забруднює його нафтопродуктами.

"У майбутньому всі токсичні речовини в ґрунті можуть потрапити або безпосередньо в їжу, або в харчовий ланцюг", - зазначила Чернохова.

Перед українським сільським господарством і фермерами стоїть ще одна небезпека: у багатьох місцях неможливо займатися землеробством або збирати врожай зерна через безпекову ситуацію та нерозірвані міни і боєприпаси.

"Україну називають житницею світу, тому війна дуже болісно вплине на деякі бідніші країни, де існує реальна загроза голоду", – додала вона.

Українські експерти з моніторингу навколишнього середовища та якості повітря Максим Сорока та Олексій Ангурець входять у склад команди, яка готує методологію оцінки та розрахунку збитків від російського вторгнення.

Проте, за словами Максима Сороки, важливо не виділяти злочини проти довкілля в якусь особливу категорію, тому що це "також злочини проти людяності".

Він вважає це частиною геноциду українського народу.

"Українське довкілля та природа свідомо знищуються з метою нашкодити людям, знищити їхні домівки та зробити неможливими жити у своїй країні", – каже він.