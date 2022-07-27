В Японії вбили члена банди макак, які нападали на людей

Яна Осадча журналіст
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27 липня 2022

Члена банди мавп, яка тижнями тероризувала жителів японського міста, спіймали та вбили.

Макаки поранили майже 50 людей у Ямагуті, повідомляє ВВС з посиланням на керівників міста.

Мисливці знайшли примата-самця 26 липня увечері на території середньої школи.

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Його заспокоїли, а, коли дізнались, що він один з тих, хто брав участь у нападах, вбили.

 Фото: EBFoto/Depositphotos

Спійманій мавпі було 4 роки, а її зріст був близько півметри.

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Влада полює на мавп відтоді, як три тижні тому вони почали нападати на дорослих і дітей. Більшість травм – легкі подряпини та укуси.

"Повідомлення про інциденти все ще надходять, а пошуки інших членів банди тривають", – повідомив представник місцевого сільськогосподарського департаменту.

Японські макаки поширені у значній частині країни, а в деяких регіонах поїдають урожай і іноді проникають у будинки.

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Однак атаки в Ямагуті незвичайні. Представник міської влади каже, що "рідко можна побачити таку кількість нападів за короткий проміжок часу".

Спочатку мавпи нападали лише на дітей та жінок, а останнім часом їхніми жертвами ставали чоловіки та літні люди.

Повідомляється, що чотирирічна дівчинка отримала подряпини після того, як мавпа увірвалася до її квартири, а одна тварина зайшла у дитячий садок.

Попередні спроби відловити тварин за допомогою пасток не увінчалися успіхом, а  від створених на початку липня поліцейських патрулів досі немає ніякої користі.

Колись вразливий вид японських макак нещодавно пережив популяційний бум, що призвело до "серйозних конфліктів" з людьми. Однією з причин можуть бути зміни в поведінці людини та лісовому середовищі.


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