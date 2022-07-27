Чи штрафуватимуть жінок, які не стануть на військовий облік? Пояснює юрист

З 1 жовтня 2022 року деякі жінки зобов’язані стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки згідно з Наказом №313 Міністерства оборони.

Йдеться про жінок із професіями, що споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями (медикині, інженерки, кухарки, бухгалтерки, журналістки тощо).

У Міноборони обіцяють не штрафувати жінок до кінця 2022-го. Однак у багатьох виникло питання, якими можуть бути штрафи з наступного року.

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Адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак розповів "Українській правді. Життя", яка відповідальність може бути для представниць 14 спеціальностей, якщо вони не стануть на облік до 2023 року.

Детальніше про те, хто має ставати на військовий облік у ТЦКСП, як це зробити, і чи будуть жінок випускати за кордон, дізнайтеся з матеріалу "Мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік і що зміниться 1 жовтня?".

З 2023 року фахівчинь, вказаних у переліку спеціальностей, які не стали на облік, та їхні підприємства можуть штрафувати.

Водночас до жінок, які тільки мають стати на облік, не можуть застосовувати штраф за ухилення від обліку, адже жінки ще не є військовозобов’язаними, повідомляв міністр оборони Олексій Резніков.

"Тут є колізія, що людину не можуть штрафувати, якщо вона не є військовозобов’язаною, але якщо жінка не стає на облік, то як громадянка вона порушує правила військового обліку", – пояснює Андрій Новак.

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Однак якщо жінка зобов’язана стати на облік, але вона цього не зробить, її можуть оштрафувати.

На таких жінок може чекати:

штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів, тобто від 510 до 850 гривень (за порушення правил військового обліку);

(за порушення правил військового обліку); або штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів – тобто від 1700 до 3400 грн (за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

Якщо жінка не стала на облік до кінця 2022 року, за це НЕ може бути передбачена кримінальна відповідальність, наголошує юрист.

Що стосується роботодавців – їх можуть штрафувати з 2023 року, тому адвокат радить підприємствам спрямовувати працівниць певних спеціальностей у військкомат з 1 жовтня.