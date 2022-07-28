Вимагав говорити російською та ображав українок: у Туреччині з готелю виселили туриста з РФ

Яна Осадча журналіст
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28 липня 2022

У Туреччині нетверезий російський турист примушував дівчат з України говорити російською, принижував їх та лаявся нецензурними словами.

Українки звернулися до місцевої поліції та адміністрації готелю, і росіянина разом із сусідом виселили.

Про інцидент "Українській правді. Життя" розповіла туристка Карина з Харківщини, яка разом з подругою Ганною відпочиває у турецькому місті Аланія.

Жінки піднімалися на ліфті у готелі разом з незнайомим чоловіком. Він спитав у них російською: "Вам вгору чи донизу?". Дівчата українською відповіли, що донизу. Почувши українську, нетверезий турист почав вимагати від дівчат говорити російською, а коли дізнався, що вони з України, став називати "хохлушками", а мову – "телячою".

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Українки пішли вечеряти, але через годину росіянин знову підійшов до них з питанням, чому вони не говорять російською? Він використовував нецензурні слова, а також ображав дівчат похабними висловами. Зокрема, пропонував "дати на рота", а одній з дівчат заявив, що якщо б "вона була чоловіком, він би її в**ав".

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Карина та Ганна продовжували говорити з чоловіком української мовою. Вони попросили його піти за маршрутом російського воєнного корабля, однак він продовжував вимагати від них перейти на російську, заявивши, що одна з дівчат "слабка на передок".

Туристки викликали жандармів та адміністрацію готелю, а також записали відео з росіянином, на якому він кричить: "Говори російською, не п***и" та інші непристойності на адресу дівчат. Присутність гіда та представників адміністрації готелю росіянину не заважала.

Дівчата пропонували йому перейти на англійську, якої він не знав.

"Ви знаєте, які у Росії тюрми? Добре, я поїду у тюрму. Я там такий скандал влаштую", – казав росіянин, поки чекав поліцію.

Дебоширом виявився мешканець Брянська, його звати Дмитро Сімадіанов.

"Жандарми посадили його у машину і увезли. Ми написали у відділку заяву про насильницьке ставлення до жінок, що може сприяти забороні в’їзду у Туреччину в майбутньому", – каже Карина.

Адміністрація готелю запевнила дівчат, що зробить все для того, щоб вони більше не стикалися з агресивним росіянином.

"Нам сказали, що росіянина та його сусіда під наглядом зібрали і відселили", – розповіла дівчина.

Проте, за словами Каріини, у готелі відпочивають чимало росіян, які, почувши українську мову, починають проявляти агресію.

Однак жінки продовжують спілкуватися у відпустці виключно українською.




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