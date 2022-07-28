"Примусом і не тхне": Андрющенко розповів про "переатестацію" вчителів-колаборантів з Донеччини

Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованих територій Донецької області, зокрема з Маріуполя, перед початком нового навчального року пройшли так звану "переатестацію" на російську систему навчання.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, освітяни навіть отримали посвідчення від окупаційної "влади", що, ймовірно, свідчать про їхню готовність і "придатність" навчати дітей на захоплених РФ українських територіях за російськими стандартами.
"Маріупольські вчителі (разом з іншими з Донецької області) закінчили переатестацію на знання та викладання російської пропаганди дітям Маріуполя. Навіть, отримали відповідні папірці і повертаються додому.
Така собі командировка, вартістю у 15 років за державну зраду та колабораціонізм", – наголошує Андрющенко.
|Посвідчення, що видали вчителям-колаборантам
На опублікованих ним фотографіях – кілька десятків освітян. Андрющенко переконаний, що всі вони прийшли на "переатестацію" добровільно.
"Судячи по фото – примусом там і не тхне. Зараз займаємось ідентифікацією всіх цих "мраZот" від освіти. Кожен буде ідентифікований. Кожного чекає відплата", – наголосив радник мера Маріуполя.
|Андрющенко переконаний, що освітяни добровільно пішли на співпрацю з ворогом
Він також додав, що повідомити про колаборантів, переміщення ворога, зберігання ворожої техніки або місце перебування керівництва російських окупантів можна за допомогою чат-боту.
|"Переатестація" вчителів з Донеччини
|Усі фото: Петро Андрющенко
Нагадаємо, під дію санкцій статті про колабораційну діяльність Кримінального кодексу України підпадатимуть освітяни, які займалися російською пропагандою у закладах освіти, співпрацюючи з окупаційною "владою" захопленої території. Зокрема ті, хто піддався тиску загарбників і навчав дітей за освітньою програмою держави-агресора.
Такі дії будуть трактуватися Законом як колабораціонізм і передбачають кримінальну відповідальність:
- виправні роботи на строк до двох років;
- арешт на строк до шести місяців;
- позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
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