"Примусом і не тхне": Андрющенко розповів про "переатестацію" вчителів-колаборантів з Донеччини

Вчителі-колаборанти з тимчасово окупованих територій Донецької області, зокрема з Маріуполя, перед початком нового навчального року пройшли так звану "переатестацію" на російську систему навчання.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, освітяни навіть отримали посвідчення від окупаційної "влади", що, ймовірно, свідчать про їхню готовність і "придатність" навчати дітей на захоплених РФ українських територіях за російськими стандартами.

"Маріупольські вчителі (разом з іншими з Донецької області) закінчили переатестацію на знання та викладання російської пропаганди дітям Маріуполя. Навіть, отримали відповідні папірці і повертаються додому.

Така собі командировка, вартістю у 15 років за державну зраду та колабораціонізм", – наголошує Андрющенко.

Посвідчення, що видали вчителям-колаборантам

На опублікованих ним фотографіях – кілька десятків освітян. Андрющенко переконаний, що всі вони прийшли на "переатестацію" добровільно.

"Судячи по фото – примусом там і не тхне. Зараз займаємось ідентифікацією всіх цих "мраZот" від освіти. Кожен буде ідентифікований. Кожного чекає відплата", – наголосив радник мера Маріуполя.

Андрющенко переконаний, що освітяни добровільно пішли на співпрацю з ворогом

Він також додав, що повідомити про колаборантів, переміщення ворога, зберігання ворожої техніки або місце перебування керівництва російських окупантів можна за допомогою чат-боту.

"Переатестація" вчителів з Донеччини

Усі фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, під дію санкцій статті про колабораційну діяльність Кримінального кодексу України підпадатимуть освітяни, які займалися російською пропагандою у закладах освіти, співпрацюючи з окупаційною "владою" захопленої території. Зокрема ті, хто піддався тиску загарбників і навчав дітей за освітньою програмою держави-агресора.

Такі дії будуть трактуватися Законом як колабораціонізм і передбачають кримінальну відповідальність: