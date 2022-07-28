В Україні створять Коледж Європи – Зеленський

В Україні створять власний Коледж Європи – заклад післядипломної освіти, де готують фахівців для роботи в інституціях Європейського Союзу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час промови у Верховній Раді 28 липня.

За його словами, Кабінет міністрів та Коледж Європи у Натоліні (Польща) уже підписали відповідний меморандум.

"Для мене честь оголосити зараз про ще один дуже вагомий крок. Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге (Бельгія) й Натоліні – це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи", – заявив гарант.

На першому етапі в одному з українських університетів запрацює факультет європейської інтеграції. Згодом в межах Президентського університету повноцінно запрацює Коледж Європи.

Президент прогнозує, що "створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго".

"Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо цей досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття, і в тижні – те, на що вимагали від нас із вами місяців", – заявив Зеленський.

При цьому конкретних термінів очільник держави не озвучив.

Також президент наголосив, що Коледж Європи стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, але й внеском у розвиток європейських інституцій.

Коледж Європи є першим у світі інститутом післядипломного навчання з європеїстики. Це незалежний заклад післядипломної освіти, який має два кампуси: в Брюгге (Бельгія) та, починаючи з 1992, в Натоліні (Польща).

Коледж заснували Сальвадор де Мадаріага, Вінстон Черчилль, Поль-Анрі Спаак та Альчіде Де Гаспері у 1949 році, після Європейського конгресу в Гаазі.