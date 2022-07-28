На Вінниччині священник московського патріархату побив хрестом отця ПЦУ під час похорону. ВІДЕО

На Вінниччині священник УПЦ московського патріархату побив хрестом отця Православної церкви України.

Інцидент стався під час прощання із загиблим військовим Олександром Зінівим, уродженцем села Яланець, повідомив місцевий активіст Сергій Тімков, який став свідком конфлікту.

Причиною бійки послугувала критика протоієрея Михайла Василюка на адресу "московських попів", які підтримують війну в Україні та злочини кремлівського режиму.

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Після цих слів священник московського патріархату на ім'я Анатолій, який також був присутній на похороні, підбіг до настоятеля ПЦУ. Спочатку він зірвав з Василюка хрест, а потім почав його бити розп'яттям.

"Московський піп час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, наніс легкі тілесні ушкодження, зірвав хрест з настоятеля і намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв. На мою думку – це переходить всі можливі і неможливі межі нахабства", – наголошує Тімков.

Священників довелося розбороняти військовим, які стояли поблизу настоятеля ПЦУ.

За словами Тімкова, отець Михайло отримав легкі тілесні ушкодження після нападу опонента. У зв'язку з цим інцидент розслідують правоохоронці, каже активіст.

Хрест, який зірвав з настоятеля ПЦУ опонент. Фото: Сергій Тімков

"Московський піп Анатолій проявив своє істинне "обличчя", це щоб не написати рило (знову спрацювала українська толерантність). Його агресія зацікавила правоохоронні органи і за фактом скоєного одним із правоохоронців подана заява на відкриття справи про правопорушення. Наразі мені невідомо, кримінальна чи адміністративна", – розповідає чоловік.

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Також Тімков додав, що представники місцевої територіальної оборони висловили підтримку настоятелю ПЦУ.