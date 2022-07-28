На Вінниччині священник московського патріархату побив хрестом отця ПЦУ під час похорону. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
31630
28 липня 2022

На Вінниччині священник УПЦ московського патріархату побив хрестом отця Православної церкви України.

Інцидент стався під час прощання із загиблим військовим Олександром Зінівим, уродженцем села Яланець, повідомив місцевий активіст Сергій Тімков, який став свідком конфлікту.

Причиною бійки послугувала критика протоієрея Михайла Василюка на адресу "московських попів", які підтримують війну в Україні та злочини кремлівського режиму.

Після цих слів священник московського патріархату на ім'я Анатолій, який також був присутній на похороні, підбіг до настоятеля ПЦУ. Спочатку він зірвав з Василюка хрест, а потім почав його бити розп'яттям.

"Московський піп час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, наніс легкі тілесні ушкодження, зірвав хрест з настоятеля і намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв. На мою думку – це переходить всі можливі і неможливі межі нахабства", – наголошує Тімков.

Священників довелося розбороняти військовим, які стояли поблизу настоятеля ПЦУ.

За словами Тімкова, отець Михайло отримав легкі тілесні ушкодження після нападу опонента. У зв'язку з цим інцидент розслідують правоохоронці, каже активіст.

 Хрест, який зірвав з настоятеля ПЦУ опонент. Фото: Сергій Тімков

Читай також:

ПЦУ закликає до єднання представників Московського патріархату, які проти "русского мира"
Храм на Одещині зрікся Московського патріархату і увійшов до складу ПЦУ
63% українців підтримують ідею розриву зв’язків московського патріархату з російською церквою. Опитування

"Московський піп Анатолій проявив своє істинне "обличчя", це щоб не написати рило (знову спрацювала українська толерантність). Його агресія зацікавила правоохоронні органи і за фактом скоєного одним із правоохоронців подана заява на відкриття справи про правопорушення. Наразі мені невідомо, кримінальна чи адміністративна", розповідає чоловік.

Також Тімков додав, що представники місцевої територіальної оборони висловили підтримку настоятелю ПЦУ. 




 609
Суспільство

"Ми не супергерої. Ми стікаємо кров'ю, відчуваємо страх. І продовжуємо боротися". Історія бійця ССО "Азов"

Олена Барсукова
 25616
Суспільство

Що ви знаєте про Хрещення та державотворення Русі? ТЕСТ

Михайло Загородній
 71905
Суспільство

Мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік і що зміниться 1 жовтня?

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Ми не супергерої. Ми стікаємо кров'ю, відчуваємо страх. І продовжуємо боротися". Історія бійця ССО "Азов"

Олена Барсукова
На Вінниччині священник московського патріархату побив хрестом отця ПЦУ під час похорону. ВІДЕО
В Україні створять Коледж Європи – Зеленський
"Примусом і не тхне": Андрющенко розповів про "переатестацію" вчителів-колаборантів з Донеччини
В уряді пропонують ввести комплексний іспит для отримання громадянства України
Очікується спалах COVID-19: КМДА закликала киян вакцинуватись
Суспільство

Що ви знаєте про Хрещення та державотворення Русі? ТЕСТ

Михайло Загородній
Суспільство

Мобілізація жінок: хто має стати на військовий облік і що зміниться 1 жовтня?

Олена Барсукова